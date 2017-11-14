Кобелев: «Наши нападающие лучше играют в оборону, чем в атаку»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал предстоящий товарищеский матч сборных России и Испании.
«Игры с топ-сборными – это хорошо. Для того чтобы понять свой уровень, нужно играть с соперниками, которые превосходят тебя в классе. При всём уважении к Корее и Ирану – это слабые команды. Игры с ними ни к чему не привели. Встречи с такими соперниками не показывают нашего уровня.
Полоз, Кокорин и Смолов способны взаимодействовать вместе на поле. Почему не получилось в матче с Аргентиной? Мы же не знаем, какую установку дал им тренер. Действия в атаке – это действия всей команды, а не двух – трёх игроков. С Аргентиной часто теряли мяч. Не доводили как раз до нападающих его. В обороне играли достаточно уверенно. Увы, наши нападающие лучше играют в оборону, чем в атаку.
Хочется, чтобы наша сборная больше и увереннее играла в атаку. Это даст возможность забить в ворота испанцев».
Напомним, что бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин также поделился ожиданиями перед матчем Россия - Испания.
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Италия - Швеция 0:0
Дания - Ирландия 0:0
Швейцария - Сев. Ирландия 0:0
Греция - Хорватия 0:0
Тунис - Ливия 0:0
Габон - Мали 0:0
Новая Зеландия - Перу 0:0
и это только за последние 3 дня.....))))...отборы...то есть показывают кто сильней )))
Большинство матчей можно не смотреть....бесит уже эта оборонительная тактика,направленная чисто на достижение результата в ущерб зрелищности и красоте футбола....
Италия - Швеция 0:0
Дания - Ирландия 0:0
Швейцария - Сев. Ирландия 0:0
Греция - Хорватия 0:0
Тунис - Ливия 0:0
Габон - Мали 0:0
Новая Зеландия - Перу 0:0
и это только за последние 3 дня.....))))...отборы...то есть показывают кто сильней )))
Большинство матчей можно не смотреть....бесит уже эта оборонительная тактика,направленная чисто на достижение результата в ущерб зрелищности и красоте футбола....
Абсолютно прав.
Абсолютно прав.