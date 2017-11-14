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Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип СенегалСенегал -:- Логотип ЮАРЮАР Фонбет 1.45 4.15 8.2
22:30 сегодня Логотип Буркина-ФасоБуркина-Фасо -:- Логотип Кабо-ВердеКабо-Верде Фонбет 2.05 3.15 3.95
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
22:45 сегодня Логотип ИрландияИрландия -:- Логотип ДанияДания Фонбет 3.05 2.8 2.7
Товарищеские матчи. Сборные 2017 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип Южная КореяЮжная Корея 1:1 Логотип СербияСербия - - -
14:35 Матч завершен Логотип КитайКитай 0:4 Логотип КолумбияКолумбия Фонбет 7.8 4.2 1.45
19:30 сегодня Логотип КатарКатар -:- Логотип ИсландияИсландия Фонбет 4.8 3.5 1.77
19:30 сегодня Логотип АргентинаАргентина -:- Логотип НигерияНигерия Фонбет 1.47 4.3 8
20:00 сегодня Логотип СловакияСловакия -:- Логотип НорвегияНорвегия - - -
21:45 сегодня Логотип РоссияРоссия -:- Логотип ИспанияИспания Фонбет 7.7 4.5 1.47
22:00 сегодня Логотип РумынияРумыния -:- Логотип НидерландыНидерланды Фонбет 3.45 3.3 2.15
22:15 сегодня Логотип ВенгрияВенгрия -:- Логотип Коста-РикаКоста-Рика Фонбет 2.4 3.2 3.1
22:45 сегодня Логотип ГерманияГермания -:- Логотип ФранцияФранция Фонбет 2.2 3.35 3.3
22:45 сегодня Логотип БельгияБельгия -:- Логотип ЯпонияЯпония Фонбет 1.3 5.3 10
23:00 сегодня Логотип АнглияАнглия -:- Логотип БразилияБразилия Фонбет 4.6 3.7 1.77
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Кобелев: «Наши нападающие лучше играют в оборону, чем в атаку»

сегодня, 17:04
РоссияРоссия-:-ИспанияИспания21:45 Не начался

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал предстоящий товарищеский матч сборных России и Испании.

«Игры с топ-сборными – это хорошо. Для того чтобы понять свой уровень, нужно играть с соперниками, которые превосходят тебя в классе. При всём уважении к Корее и Ирану – это слабые команды. Игры с ними ни к чему не привели. Встречи с такими соперниками не показывают нашего уровня.

Полоз, Кокорин и Смолов способны взаимодействовать вместе на поле. Почему не получилось в матче с Аргентиной? Мы же не знаем, какую установку дал им тренер. Действия в атаке – это действия всей команды, а не двух – трёх игроков. С Аргентиной часто теряли мяч. Не доводили как раз до нападающих его. В обороне играли достаточно уверенно. Увы, наши нападающие лучше играют в оборону, чем в атаку.

Хочется, чтобы наша сборная больше и увереннее играла в атаку. Это даст возможность забить в ворота испанцев».

Напомним, что бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин также поделился ожиданиями перед матчем Россия - Испания. 

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Все комментарии
котланетаэропортнаш ответил Jeck Denielse
сегодня в 17:40
Jeck Denielse:
В этом то и печаль.....
А вообще - это следствие. Причина в том, что мало индивидуально сильных футболистов. В РФПЛ это особенно видно. На что надеяться Уфе, Уралу, Амкару, СКА, Тосно, Анжи, Ростову...да и Динамо? Только на запредельную самоотдачу и надежную оборону. Иначе, прощай РФПЛ, а это уже другие деньги. Хорошо жить хотят все, это нормально.
Jeck Denielse ответил котланетаэропортнаш
сегодня в 17:34
котланетаэропортнаш:
А результат в профессиональном спорте всегда на первом месте. Иначе не было и не будет. Сомневаюсь, что Шведы обрадовались бы своему поражению при красивой игре. Зато очень рады поехать на ЧМ, и болельщики шведские тоже.
В этом то и печаль.....
котланетаэропортнаш ответил Jeck Denielse
сегодня в 17:33
Jeck Denielse:
Сейчас все так играют...... Италия - Швеция 0:0 Дания - Ирландия 0:0 Швейцария - Сев. Ирландия 0:0 Греция - Хорватия 0:0 Тунис - Ливия 0:0 Габон - Мали 0:0 Новая Зеландия - Перу 0:0 и это только за последние 3 дня.....))))...отборы...то есть показывают кто сильней ))) Большинство матчей можно не смотреть....бесит уже эта оборонительная тактика,направленная чисто на достижение результата в ущерб зрелищности и красоте футбола....
А результат в профессиональном спорте всегда на первом месте. Иначе не было и не будет. Сомневаюсь, что Шведы обрадовались бы своему поражению при красивой игре. Зато очень рады поехать на ЧМ, и болельщики шведские тоже.
Смитерс
сегодня в 17:33
Надо было Кобелеву брать сборную ещё тогда, когда Хохлов и Семшов играли в ней. Сейчас была бы и преемственность, и игра, и сборная. И не было бы стыдно.
Jeck Denielse
сегодня в 17:24
Сейчас все так играют......

Италия - Швеция 0:0
Дания - Ирландия 0:0
Швейцария - Сев. Ирландия 0:0
Греция - Хорватия 0:0
Тунис - Ливия 0:0
Габон - Мали 0:0
Новая Зеландия - Перу 0:0

и это только за последние 3 дня.....))))...отборы...то есть показывают кто сильней )))

Большинство матчей можно не смотреть....бесит уже эта оборонительная тактика,направленная чисто на достижение результата в ущерб зрелищности и красоте футбола....
котланетаэропортнаш
сегодня в 17:10
Как ты их учил, Андрей, так и играют) Но и за Кокорина со Смоловым спасибо, лучше все равно у нас нападающих нет.
vka1970
сегодня в 17:07
А ведь прав чьёрть побери.
Абсолютно прав.
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