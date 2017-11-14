Вояж в Санкт-Петербург. Обыкновенные инопланетяне

«Соккер.ру» понимает, что шансы футболистов Черчесова на уверенную игру против Испании даже ниже, чем на ничью. Но пора огрызаться, чтобы не опозориться.

Тактика Хулена Лопетеги

Замученный дорогой, он выбился из сил, и в доме лесника ночлега попросил? А вот и нет! Великий добряк Висенте «Лесник» Дель Боске ушел после чемпионского падения, Лопетеги вынужден был перестраивать великую сборную в молодую и дерзкую команду. В результате одержал 8 побед в 9 матчах этого года.

Испания забила тридцать один мяч за это время. В пяти последних матчах не пропускала, хотя играла против Италии (3:0), Албании (3:0, еще один участник Евро-2016) и Коста-Рики (5:0), которая победила Россию Черчесова в Краснодаре в прошлом году. Одним словом, соперник и хозяева нынешнего матча объективно являются командами разных лиг в мире сборных. На «Крестовском» инопланетные гости.

Карпин и Мостовой любят троллить Станислава Саламовича давней присказкой, что из вратаря тренер, как из фаст-фуда пуля. А вот Лопетеги, хоть и бывший вратарь (дублер взрослых дядек в «Реале» и «Барселоне»), оказался одаренным наставником. В десяти играх отбора применил три разные схемы в пределах одной модели игры. Четыре раза испанцы играли классику – «4-3-3», а по три раза выбирали схемы «4-1-4-1» и «4-2-3-1».

Все построено на любви Лопетеги к экспериментам. Ни разу не сыграл два матча одним составом, а в трех последних играх отбора делал от четырех до десяти изменений! Но понять его действия не трудно. Если схема «4-1-4-1», то играют дома, считают соперника никудышным «автобусом» – Бускетс справится в опорной сам, но нужно четыре хавбека, которые обслуживают одного форварда – чаще Морату.

Когда Испания выбирает схему «4-2-3-1», то вы тоже легко разгадываете резоны – играть нужно в гостях, Бускетс не идеально готов (лучше подстраховать, поставив хавбека рядом). При этом в атаке хочется использовать пространство – Силва, Алькантара и третий атакующий хавбек (Витоло, Иньеста или Иско) не путаются друг у друга под ногами. Такую схему легко перестраивать и трудно ломать.

Наконец, классика «4-3-3» позволяет учесть класс соперника (так дважды играли против Италии). Проще говоря, сегодня по тактике вы сразу сможете оценить, уважает Лопетеги сборную России так, как говорил до матча, отсыпая комплименты команде, или нет? Игрокам тоже вешал лапшу о классе соперника – испанцы даже слишком очевидно используют тактику Гвардиолы, у которого каждый новый соперник всегда самый сильный, а потом счет 3:0.

Состав сборной Испании

У Иско мелкая травма, у Давида Силвы болит шея. Рамос и Пике сыграли по тайму против Коста-Рики, чтобы сегодня выйти на поле, порадовать Мутко именитостью заявки. Сауль и Асенсио могут появиться и с первых минут, хотя у Лопетеги футболистов много. За все время вызвал почти пять десятков разных ребят, а в отборе использовал 34 человек.

Показывает, как уделяет внимание всем и расширяет привычную обойму. Сегодня тоже будут эксперименты. Сами испанцы ждут Морено слева, Начо – справа, зато ставят на выход Сауля и Иньесты рядом с Бускетсом. То есть в Испании считают, что сборная России будет отнесена к сложным соперникам. Тогда «Красная Фурия» сыграет «4-3-3», используя Витоло, Асенсио и Морату в атаке.

Одновременно нужно понимать, что Одриосола, Бартра, Кальехон, Алькантара, Аспас и Силва будут на низком старте, и Давида хотелось бы увидеть в деле, ведь он феноменален в новом сезоне. Впрочем, железной основы из отбора не ждем, но даже вариант без лучших крайних беков (Альба в заявке, но вряд ли сыграет сразу, а Карвахаль – лечит сердце) заставляет сборную России играть лучше, чем обычно.

Ориентировочные составы

Серьезно отношение к игре (4-3-3): Де Хеа – Начо (Одриосола), Пике, Рамос, А. Морено – Сауль, Бускетс, Иньеста – Витоло, Мората, Асенсио.

Варианты для второго тайма (4-2-3-1): Кепа – Одриосола, Бартра, Пике, Альба – Алькантара, Сауль – Сусо, Асенсио, Аспас – Родриго.

Топ-5 тактических особенностей сборной Испании

1. Изумительный контроль мяча. Начнем с аксиомы. После позора сборной с Аргентиной (антирекорд по передачам и игра глухим вторым номером) сложно себе представить ситуацию, когда Испания дарит россиянам мяч. Легкий контроль – их фишка, индивидуальный класс почти у всех выше, чем у игроков сборной России. Вернее, у всех, тот же Начо не второй Рамос по технике, но тоже за «Реал» играет.

2. Агрессивный высокий прессинг. Аргентина встречала активно, но толпой одного. И не так резко и высоко, как это делает Испания. Хорошо, что в старте не ждем или не сможем увидеть Силву, Алькантару, Иско и Коке – демонов быстрого отбора в атаке, но Иньеста и Сауль тоже не подарок.

3. Переход в атаку в касание. Лопетеги не очень любит футбол поперек поля – Иньеста, Иско и Сауль режут вертикальными пасами чужие линии легко, как острым ножом хамон. А чувство офсайда у них и Мораты лучше, чем у Васина и Джикии. Испания двигается лучше и быстрее, чем на Евро-2016, не пропускать от них – не вариант.

4. Слишком плотная оборона. У Лопетеги подход в защите не как у «Реала» и «Барселоны», скорее как у МЮ. Хулен учитывает старение Рамоса и Пике - подстраховывает. В фазе обороны Испания сжимается до семиугольника, когда все три хавбека на линии штрафной. Если поймать их до того, как выстроятся – можно забить, как Колумбия, сыгравшая с Испанией 2:2.

5. Любовь к аритмии. Лопетеги хотел бы увидеть сборную Испании такой, как чемпионская в ЮАР. Чтобы могла выигрывать 1:0. Но у этой команды другой темперамент. Работают взрывами, эпизодами, используют навесы и прострелы с флангом. Согласны подсесть к своим воротам, чтобы потом убежать в контратаку. Италию в сентябре вынесли за счет включений Иско. Расшатывают, расшатывают – взрываются и забивают.

Зачем России игра с Испанией?

Ради учебы, ведь Испания – лучший фехтовальщик футбола, их уколам даже нынешняя Бразилия порой завидует, это сборная из топ-3 в мире. России нужны такие учителя. Ведь товарищеские матчи ни под каким соусом не сравнить с официальной нагрузкой. Полуофициальный Кубок Конфедераций показал, что психологических проблем не меньше, чем тактических и физических. Важно играть с теми, кто заведомо сильнее. Даже если в группе после жеребьевки таких команд не будет. Сегодня у сборной Черчесова дорогущий репетитор.

Говорят, концерт сборной Испании на «Крестовском» стоит 1.5 млн. евро. Можно поверить, даже дешево, «Красная Фурия» с некоторых соперников за спарринги брала 2.5-5 млн. евро. Был скандал, футболисты протестовали из-за количества лишних матчей после 2010 года. Так что испанцы покажут ровно столько, как захотят. Ведь понятно, что сборная России их ничему новому не научит. Но учитывая, что в гостях подопечные Лопетеги били Францию, вряд ли стоит ждать такого снисхождения, как от Аргентины.

Испания даже пешком в пас играет лучше, чем сборная Месси. А лидеров по духу там на поле больше, чем у южноамериканцев. Аргентинцы ждут, что скажет и сделает Лионель, а у испанцев каждый второй – еще один Иско. Играть предстоит против неудобного и невероятно сложного соперника. Но если сегодня подопечные Черчесова снова обойдутся без обостряющих передач (в «Лужниках» собрали целых ноль штук), то счет и наполнение игры будут предсказуемыми.

А вот если команда России удивит себя и зрителей – игра с Испанией станет самой полезной за все время мучений Черчесова у руля сборной. Выбирать хозяевам, испанцев устроит любой матч – легкая победа, веселая ничья или даже поражение, если сборная России вправду заслужит победу. Ведь Испания – гибкая сборная, которая снова уважает соперников настолько, что не дает им расслабиться даже в товарищеских матчах.