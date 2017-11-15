Сборная Буркина-Фасо разгромила команду Кабо-Верде

В рамках отборочного матча на чемпионат мира Буркина-Фасо с помощью хет-трика нападающего «Нанта» Прейсе Накулмы разгромила Кабо-Верде. Отметим, что поединок не имел особого значения, так как обе команды еще до его начала лишились шанса выйти на мундиаль - туда отправится сборная Сенегала.

Оуагадагоу, стадион «Стад ду 4-Аоут»

Буркина-Фасо – Кабо-Верде – 4:0 (1:0)

Голы: Накулма 45, Накулма 58, Накулма 62, Диавара 90+6.

Буркина-Фасо: Коффи, Яго, Мало, Кулибали, Дайо, Каборе, Туре, А. Траоре (Бансе 53), Б. Траоре (Диавара 88), Накулма, Банде (Саного 64).

Главный тренер: Пауло Дуарте.

Кабо-Верде: Эвора, Варела, Перейра (Монтейру 67), Стопира, да Круз (Э. Таварес 59), Понкк, Суареш, Бабанку (Роша 74), Родригес, Мендеш, Ж. Таварес.

Главный тренер: Лусью Антунеш.

Предупреждения: Стопира 11, Накулма 62, Ж. Таварес 76 .

Судья: Юссеф Сраири.

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