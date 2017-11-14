Германия - Франция: стартовые составы

Стали известны стартовые составы сборных Германии и Франции на товарищеский матч.
Германия: Трапп, Джан, Зюле, Хуммельс, Платтенхардт, Хедира, Кроос, Озил, Гюндоган, Дракслер, Вернер.
Франция: Манданда, Жалле, Умтити, Варан, Динь, Толиссо, Рабио, Матюиди, Мбаппе, Марсьяль, Ляказетт.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.
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лёв снова экспериментирует
удачи бундестим
лёв снова экспериментирует
удачи бундестим
Боже помоги!!!
Боже помоги!!!