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Нидерланды разгромили Румынию

вчера, 23:49
РумынияРумыния0 : 3НидерландыНидерландыМатч завершен

В рамках товарищеского матча сборная Нидерландов разобралась с командой Румынии.

Бухарест, стадион «Национальный»

Румыния – Нидерланды – 0:3 (0:0)
Голы: Депай 47, Бабел 56, Де Йонг 81.

Румыния: Пантилимон, Ганя, Моци, Кирикеш, Кипчу, Ханка (Торже 63), Бикфалви (Алибек 67), Хобан (Пинтилий 75), Будеску (Станчу 46), Цукудян (Андоне 46), Тэнасе (Грозав 63).
Главный тренер: Космин Контра.

Нидерланды: Силлессен, ван Дейк, Аке, де Лигт, Блинд (Промес 87), Бабел (Де Йонг 62), Стротман (Вильена 78), Бергейс (ван де Бек 83), Проппер (ван Гинкел 62), Депай (Снейдер 62), Вельтман.
Главный тренер: Дик Адвокат.

Предупреждения: Вельтман 39, Бикфалви 50.

Судья: Христос Николаидес.

В другом матче Россия сыграла вничью с Испанией.

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Все комментарии
drug01
сегодня в 00:17
Надо было так раньше играть!
cska.78
сегодня в 00:00
Теперь можете громить кого угодно, ЧМ все равно по телевизору смотреть будете!
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