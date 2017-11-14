Нидерланды разгромили Румынию

В рамках товарищеского матча сборная Нидерландов разобралась с командой Румынии.
Бухарест, стадион «Национальный»
Румыния – Нидерланды – 0:3 (0:0)
Голы: Депай 47, Бабел 56, Де Йонг 81.
Румыния: Пантилимон, Ганя, Моци, Кирикеш, Кипчу, Ханка (Торже 63), Бикфалви (Алибек 67), Хобан (Пинтилий 75), Будеску (Станчу 46), Цукудян (Андоне 46), Тэнасе (Грозав 63).
Главный тренер: Космин Контра.
Нидерланды: Силлессен, ван Дейк, Аке, де Лигт, Блинд (Промес 87), Бабел (Де Йонг 62), Стротман (Вильена 78), Бергейс (ван де Бек 83), Проппер (ван Гинкел 62), Депай (Снейдер 62), Вельтман.
Главный тренер: Дик Адвокат.
Предупреждения: Вельтман 39, Бикфалви 50.
Судья: Христос Николаидес.
В другом матче Россия сыграла вничью с Испанией.
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