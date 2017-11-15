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Венгрия обыграла Коста-Рику

сегодня, 00:09
ВенгрияВенгрия1 : 0Коста-РикаКоста-РикаМатч завершен

Сборная Венгрии одержала победу над Коста-Рикой в товарищеском матче.

Будапешт, стадион «Гроупама Арена»

Венгрия - Коста-Рика 1:0 (1:0)
Гол: Николич 37.

Венгрия: Дибус, Пауло Винисиус (Корчмар 10), Кадар, Сабо, Беше, Паткаи (Надь 11), Варга, Надь (Немет 76), Николич (Маркварт 81), Пришкин (Беде 59), Уграи.
Главный тренер: Золтан Селеши (и.о.).

Коста-Рика: Морейра, Гонсалес, Дуарте (Кальво 51), Матаррита, Гутьеррес, Венегас (Сегура 67), Уоллес (Ортис 61), Борхес, Родригес (Уренья 87), Гамбоа (Овьедо 60), Колиндрес (Боланьос 76).
Главный тренер: Оскар Антонио Рамирес.

Предупреждения: Борхес 36, Пришкин 47.

Судья: Александер Харкам.

Ранее сборная России сыграла вничью с Испанией.

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