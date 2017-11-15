Сенегал вырвал победу в матче с ЮАР

Сборная Сенегала обыграла команду ЮАР в матче отборочного турнира ЧМ-2018.
Дакар, стадион «Леопольд Седар Сенгор»
Сенегал - ЮАР 2:1 (0:0)
Голы: Нгюэтт 55, Кара 90+3 - Перси Тау 65
Незабитый пенальти: Зване 63.
Сенегал: Гомис, Ваг, Сабали, Мбоджи, Н’Диайе (Ндойе 80), Куйяте, Гейе, Алиуне Н’Диайе (Диуссе 88), Соу, Нгюэтт, Ньянг (Сисс 73).
Главный тренер: Алиу Сиссе.
ЮАР: Хуне, Хланти, Гулд, Даниэлс, Мкхизе, Зунгу, Зване (Жали 71), Фурман, Тау, Долли, Вилакази (Маньяма 84).
Главный тренер: Стюарт Бакстер.
Предупреждение: Фурман 64.
Напомним, что Сенегал уже оформил себе путевку на мундиаль в России.
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