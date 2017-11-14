Словакия вырвала победу у Норвегии

В рамках товарищеского матча сборная Словакии одолела команду Норвегии.
Трнава, стадион «Антон Малатински»
Словакия – Норвегия – 1:0 (0:0)
Гол: Лоботка 90+4
Словакия: Козачик, Шкртел, Шкриньяр (Кисс 64), Губочан (Мазань 63), Дюрица, Лоботка, Руснак (Мигалик 63), Мак (Беро 74), Гамшик (Дуда 64), Пекарик, Немец.
Главный тренер: Ян Козак.
Норвегия: Ярстейн, Региниуссен, Линнес, Мелинг, Троннсен, Хенриксен, Нордтвейт (Шелвик 46), Эльюнусси (Свенссон 90), Содерлунд (Камара 71), Серлот, Бергет (Дели 70).
Главный тренер: Ларс Лагербек.
Предупреждения: Эльюнусси 83.
Судья: Адам Фаркаш.
В другом матче дня сборная Нигерии переиграла команду Аргентины.
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