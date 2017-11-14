Ирландия - Дания: стартовые составы

Стали известны стартовые составы на ответный стыковой матч за право сыграть на чемпионате мира между сборными Ирландии и Дании. Напомним, что в первом поединке команды сильнейшего не выявили - 0:0.

Ирландия: Рэндольф, Даффи, Кларк, Уорд, Кристи, Мейлер, Артер, Брэди, Хендрик, МакКлин, Мерфи.

Дания: Шмейхель, Кьяер, Кристенсен, Бьелланд, Делэни, Квист, Поульсен, Ларсен, Эриксен, Йоргенсен, Систо.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

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