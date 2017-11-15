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Лукаку – лучший бомбардир в истории сборной Бельгии

сегодня, 06:13
БельгияБельгия1 : 0ЯпонияЯпонияМатч завершен

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку забил единственный гол в товарищеском матче против Японии (1:0) и стал лучшим бомбардиром национальной команды своей страны. На счету 24-летнего форварда 31 гол за бельгийскую сборную.

Таким образом, Лукаку обошёл Бернара Ворхофа и Поля ван Химста, каждый из которых забил по 30 голов за национальную команду.

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NGY
сегодня в 06:24
Ошалеть можно..., и это в 23 года...!

Последние 5 лет точно, в сборной Бельгии собраны на столько классный по игрокам состав, что думаю любому форварду играть и забивать в такой команде, одно удовольствие...!
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