Лукаку – лучший бомбардир в истории сборной Бельгии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку забил единственный гол в товарищеском матче против Японии (1:0) и стал лучшим бомбардиром национальной команды своей страны. На счету 24-летнего форварда 31 гол за бельгийскую сборную.

Таким образом, Лукаку обошёл Бернара Ворхофа и Поля ван Химста, каждый из которых забил по 30 голов за национальную команду.

.@RomeluLukaku9 is now our all time topscorer! ⚽️💪🏿🥇 Congrats Big Rom! 👏😃 #BELJAP #RoadToRussia pic.twitter.com/6I3yw6KgAP