Агуэро обогнал Марадону по количеству голов за сборную Аргентины

Гол в ворота национальной команды России во вчерашнем контрольном матче стал для нападающего сборной Аргентины Серхио Агуэро особенным.
29-летний форвард забил свой 35-й мяч за «альбиселесте», обошел по этому показателю легендарного Диего Марадону и вышел на третье место в списке главных голеадоров сборной (делит его с Эрнаном Креспо).
Впереди Агуэро теперь остаются лишь Габриэль Батистута (54 мяча) и Лионель Месси (61 гол).
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За последние 3 года
с Гонконгом 7:0
с Боливией - 5:0
с Парагваем 6:1
с Боливией дома 7:0
с Панамой 5:0
с США 4:0
с Венесуэлой 4:1
с Сингапуром 6:0
Команда играет много ...только в отборах 18 игр....плюс коммерческие выезды....
С таким же успехом можно и не форвардов превозносить но и голкипера..))))
Удачи !!
За последние 3 года
с Гонконгом 7:0
с Боливией - 5:0
с Парагваем 6:1
с Боливией дома 7:0
с Панамой 5:0
с США 4:0
с Венесуэлой 4:1
с Сингапуром 6:0
Команда играет много ...только в отборах 18 игр....плюс коммерческие выезды....
С таким же успехом можно и не форвардов превозносить но и голкипера..))))
Удачи !!