Агуэро обогнал Марадону по количеству голов за сборную Аргентины

Гол в ворота национальной команды России во вчерашнем контрольном матче стал для нападающего сборной Аргентины Серхио Агуэро особенным.

29-летний форвард забил свой 35-й мяч за «альбиселесте», обошел по этому показателю легендарного Диего Марадону и вышел на третье место в списке главных голеадоров сборной (делит его с Эрнаном Креспо).

Впереди Агуэро теперь остаются лишь Габриэль Батистута (54 мяча) и Лионель Месси (61 гол).

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