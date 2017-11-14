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Бабел впервые забил за сборную Нидерландов после 9-летнего перерыва

вчера, 23:28
РумынияРумыния0 : 3НидерландыНидерландыМатч завершен

Нападающий «Бешикташа» Райан Бабел забил второй мяч Нидерландов в товарищеском матче против сборной Румынии. Гол можно посмотреть здесь.

Таким образом, 30-летний игрок забил за национальную команду впервые после девятилетнего перерыва. В последний раз голландец с суринамскими корнями отличался в играх за национальную команду 24 мая 2008 года. Тогда он поразил ворота сборной Украины.

Ранее мы сообщали о том, что после сегодняшнего матча главный тренер сборной Нидерландов Дик Адвокат покинет свой пост.

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Все комментарии
eaguar
вчера в 23:38
Долго ждать пришлось .
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