Бабел впервые забил за сборную Нидерландов после 9-летнего перерыва

Нападающий «Бешикташа» Райан Бабел забил второй мяч Нидерландов в товарищеском матче против сборной Румынии. Гол можно посмотреть здесь.

Таким образом, 30-летний игрок забил за национальную команду впервые после девятилетнего перерыва. В последний раз голландец с суринамскими корнями отличался в играх за национальную команду 24 мая 2008 года. Тогда он поразил ворота сборной Украины.

Ранее мы сообщали о том, что после сегодняшнего матча главный тренер сборной Нидерландов Дик Адвокат покинет свой пост.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте