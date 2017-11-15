«Арарат»: «Стимулирующие выплаты Павлюченко будут снижены на 99%»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Кубок
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Бразилия. Серия А
  • Албания. Суперлига
  • Отбор ЧМ. Интерконтинентальный плей-офф
Отбор ЧМ-2018. Интерконтинентальный плей-офф 2017, Плей-офф 1 X 2
12:00 сегодня Логотип АвстралияАвстралия -:- Логотип ГондурасГондурас Фонбет 1.55 3.6 7.4
  • Главные новости
  • Все новости
08:58
«Барселона» достигла предварительной договоренности с «Атлетико» о трансфере Гризманна20
08:12
Вентура: «Моя статистика - одна из лучших за последние 40 лет»23
07:54
Адвокат покидает пост наставника сборной Нидерландов8
00:54
Англия и Бразилия сильнейшего не выявили11
00:42
Германия в концовке ушла от поражения в матче с Францией21
10:55
Витиньо: «Ганчаренко всегда защищает игроков ЦСКА, он не оставит нас в беде»1
10:31
Бушманов: «Матч получился интересным и очень информативным»1
10:31
Де Хеа: «В Испании забывают об игроках, выступающих в зарубежных чемпионатах»1
10:19
Рамос: «Криштиану уходит? Задавайте такие вопросы ему»2
10:12
Дармиан может вернуться в Италию0
10:10
Коулмэн: «Считаю себя подходящим человеком для работы главным тренером сборной Уэльса»1
10:00
Долги «Луч-Энергии» составляют около 260 млн рублей2
09:51
Вилмотс отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Кот-д'Ивуара1
09:41
«Реал» и «Челси» поспорят за Белотти4
09:27
Тите о провале Италии: «Теперь с помощью истории и футболки на мундиаль не попасть»3
09:11
5 российских болельщиков погибло в результате ДТП под Ростовом-на-Дону
08:46
Григорян: «Допускаю склонность боссов „Арарата“ использовать человека, а потом выбросить»9
08:36
Лёв: «Поведение Де Росси во время матча со шведами - это величие»6
08:24
В планах Федерации футбола США - организовать турнир для сборных, не попавших на мундиаль23
07:39
Марадона: «Хочу вернуться в сборную Аргентины»11
07:18
Саутгейт: «Англия отстояла на ноль в матчах с двумя лучшими командами мира»6
06:53
Каземиро: «Надеюсь, Неймар перейдёт к нам в „Реал“»6
06:13
Лукаку – лучший бомбардир в истории сборной Бельгии4
05:59
Тренер сборной Дании: «5 голов на выезде против Ирландии – такое не каждый день бывает»3
05:43
Дешам: «Франция была ближе к победе, чем Германия. Поэтому есть разочарование»2

«Арарат»: «Стимулирующие выплаты Павлюченко будут снижены на 99%»

сегодня, 10:44

Московский «Арарат» на официальной странице клуба в сети «ВКонтакте» объявил о том, что клуб не прекращал сотрудничество с нападающим Романом Павлюченко. Тем не менее, стимулирующие выплаты форварду, ранее покинувшему расположение команды, будут снижены на 99%. 

«ФК „Арарат“ выражает озабоченность по поводу недостоверности информации, которую изложил в интервью СМИ футболист нашего клуба Роман Анатольевич Павлюченко. ФК „Арарат“ подтверждает, что 14-го ноября 2017 года Роман Павлюченко был приглашен в офис клуба для объяснений по факту появившихся 8 ноября 2017 года в социальных сетях фото- и видеоматериалов отдыха Павлюченко в Объединенных Арабских Эмиратах.

Этот факт руководство клуба справедливо восприняло как неспортивное поведение капитана команды в самый разгар подготовки к матчу „Арарат“ - „Энергомаш“. В ситуации, когда перед игрой в распоряжении тренера находилось всего 12 игроков. Роману Анатольевичу были направлены сообщения с просьбами явиться в расположение команды и принять участие в последней игре. Однако, Роман не прервал свой отдых, который, как выяснилось позже, был запланирован и оплачен еще 17 сентября 2017 года. Футболист явился в клуб только 14 ноября 2017 года, тем самым проявив полное неуважение к партнерам по команде и клубу в целом. Мы считаем, что помимо спортивной составляющей, Роман Павлюченко несет огромную моральную ответственность и обязательства перед командой, так как он выбран капитаном команды. В связи с этим, отсутствие на заключительной игре года не может быть оправдано.

ФК „Арарат“ официально заявляет, что в настоящее время с Романом Павлюченко трудовой договор не расторгнут и продолжает действовать в полном объеме.

В своей деятельности ФК „Арарат“ руководствуется высокими моральными и спортивными принципами. Данный принцип закреплен в трудовом договоре с футболистами и административным персоналом клуба, а именно: работники клуба обязаны согласовывать все свои выступления, заявления и т.д. в СМИ с руководством и пресс - атташе клуба. Вопреки требованиям трудового договора, Роман сделал скандальное, дискредитирующее клуб заявление, в связи с чем было принято решение о снижении ему стимулирующих выплат и выплат имиджевого характера на 99%. При этом заработная плата будет выплачиваться в полном объеме.

ФК „АРАРАТ“ подчеркивает, что действует в строгом соответствии с трудовым законодательством РФ и регламентирующими документами РФС и ПФЛ».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Алексей Миранчук: «Рад, что удалось забить и сделать голевой пас»
Сегодня, 03:54 4
Рауш: «Такая ничья – как победа»
Сегодня, 02:42 3
Лунёв: «Не волнуйтесь, со мной всё нормально!»
Сегодня, 01:49 30
Глушаков: «Заменил Лунёва в воротах, потому что очень устал за две игры»
Сегодня, 01:18 16
Идову забил в дебютном матче за сборную Нигерии
Вчера, 21:09 3
Сын Руслана Нигматуллина тренируется с основным составом «Спартака»
Вчера, 15:06 22
Обсудить
Все комментарии
Есть медали
сегодня в 11:03
ахах
ПерекатиПоле
сегодня в 10:59
Это что же творится братцы!?
Армяне нашего, русского богатыря на 1% подсадили?
И как он теперь в Дубаи или сказочное Бали будет ездить отдыхать от трудов праведных?
Морозовский
сегодня в 10:54
Платите Роме палёным коньяком этот 1%, чтобы он с горшка не слазил!
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:53
Беспредельничает капитанишко...
Фата лист ответил VIPded
сегодня в 10:51
VIPded:
Наших миллионеров даже за прогулы уволить нельзя? )))
Можно, просто здесь скорее клуб интриги плетет, чем футболист.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 10:48
ЛУЧШЕ Б СПЯЩИЙ ГИГАНТ НЕ ПРОСЫПАЛСЯ
VIPded
сегодня в 10:47
Наших миллионеров даже за прогулы уволить нельзя? )))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100