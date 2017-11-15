Ляказетт: «Я сыграл лучшую игру за сборную Франции в своей карьере»

Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт прокомментировал товарищескую встречу между сборными Германии и Франции. Сам игрок отметился дублем в этом матче.



«Это была лучшая игра за сборную Франции в моей карьере. Даже Дидье Дешам похвалил меня, сказал, что я сыграл очень хорошо. Подобные слова немного обнадеживают, если честно. Это один из первых матчей, когда я сыграл чистого нападающего, именно на той позиции, где мне наиболее комфортно играть. Я очень счастлив».

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