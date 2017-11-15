Паулиньо: «Неймар советовал мне перейти в „Барселону“»

Полузащитник сборной Бразилии Паулиньо рассказал, что не только Лионель Месси повлиял на его решение перейти в «Барселону» минувшим летом, но также и соотечественник Неймар:

«Во время моих переговоров с „Барселоной“ Неймар посоветовал мне переходить в каталонский клуб, так как мне это понравится, так как я буду счастлив.

Он воодушевил меня и убедил, что сделка пройдет быстро, хотя он сам и уходил.

Мы очень здорово начали сезон, и это помогает мне. Хочу прибавлять с каждым днем».

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