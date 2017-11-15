Реднапп: «Покупка Бэйла может помочь „Тоттенхэму“ стать чемпионами»

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Харри Реднапп считает, что покупка «шпорами» вингера «Реала» Гарета Бэйла могла бы помочь клубу выиграть Премьер-Лигу:

«Бэйл может сделать разницу. Он может выиграть вам титул. Да, его здоровье вызывает вопросы, но если он будет здоров и играть, то он может стать той разницей между финишем на 3-4-5 строчке и чемпионством».

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» готов предложить «Реалу» за Бэйла 54 млн фунтов.

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