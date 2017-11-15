Дибала: «Странно видеть чемпионат мира без Италии»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала прокомментировал провальную игру сборной Италии на отборочном этапе ЧМ-2018.



«Странно будет видеть чемпионат мира без сборной Италии. Однако мне кажется, что это может пойти им на пользу. Учитывая, что в последнее время Италия испытывала трудности, подобные обстоятельства могут сыграть на руку. У меня есть много друзей в составе сборной Италии, и мне очень жаль, что они не попали на ЧМ-2018 в России».

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