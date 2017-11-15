Мальдини может получить должность в сборной Италии

Легендарный итальянский защитник Паоло Мальдини может вернуться в сборную Италии, но уже не в роли игрока.

По информации источника, Мальдини может получить должность директора национальной команды. Человек данной профессии, помимо прочего, занимается отбором игроков для сборной - как раз то, за что нынешнее руководство «Скуадра Адзурры» нещадно критиковали в прессе.

Ранее Мальдини выразил мнение, что многие управленцы итальянского футбола засиделись на своих местах.

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