Вентура сегодня покинет пост главного тренера сборной Италии

По информации итальянских СМИ, уже сегодня главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура будет освобожден от выполнения своих обязанностей.

Более того, существует вероятность того, что президент Федерации футбола Италии Карло Тавеккио также покинет занимаемый пост.

Пока неизвестно, кто сменит Вентуру на тренерском мостике сборной Италии, однако главным кандидатом на эту должность видится бывший наставник «Баварии» Карло Анчелотти, с которым Федерация уже вступила в переговоры.

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