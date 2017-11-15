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Вентура сегодня покинет пост главного тренера сборной Италии

сегодня, 15:59

По информации итальянских СМИ, уже сегодня главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура будет освобожден от выполнения своих обязанностей.

Более того, существует вероятность того, что президент Федерации футбола Италии Карло Тавеккио также покинет занимаемый пост.

Пока неизвестно, кто сменит Вентуру на тренерском мостике сборной Италии, однако главным кандидатом на эту должность видится бывший наставник «Баварии» Карло Анчелотти, с которым Федерация уже вступила в переговоры.

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Все комментарии
Owl Fake
сегодня в 16:52
Что самое интересное, шансы Вентуры попасть в Россию заметно повысились. Ведь ему как раз необходимо полит убежище..
Caniggia
сегодня в 16:48
После отставки надо устроить народное линчевание.
cannongun
сегодня в 16:40
грацие, блжад)))
Saang
сегодня в 16:32
Надеюсь - с тазиком цемента на ногах и в направлении дна Средиземного Моря?)
Lazio-Kiev
сегодня в 16:00
Живым?!👎🏻👎🏻👎🏻
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