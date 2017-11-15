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Карпин: «Лунев не боится и действует решительно. Цена такой манеры – подобные травмы»

вчера, 23:44
РоссияРоссия3 : 3ИспанияИспанияМатч завершен

Валерий Карпин, комментировавший товарищеский матч Россия - Испания, поделился мнением об эпизоде со столкновением испанского форварда Родриго и голкипера россиян Андрея Лунева. В итоге российский вратарь получил серьезную травму.

«Эпизод надо оценить в динамике – форвард шел с вытянутой ногой, и другой задел голову Лунева. Родриго не мог перепрыгнуть – по тому, как все выглядело. Другое дело, чтобы избежать стыка, ему не нужно было этот эпизод доигрывать до конца.

Лунев бросается на мячи головой вперед? Он – вратарь и хочет сыграть именно руками. Не боится, молодец, действует решительно. Но цена такой манеры – подобные травмы.

Получилось действительно чересчур жестко. Оба – и форвард, и голкипер – шли в мяч. И могло бы случиться и наоборот – тогда уже Родриго стал бы пострадавшим. Кого в таком случае дисквалифицировать?».

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