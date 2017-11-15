Ари: «Гильерме рассказывал мне про экзамен, который предстоит сдать»

Нападающий «Локомотива» Ари рассказал о прогрессе в вопросе получения российского паспорта:

«„Локомотив“ мне помогает, документы поданы. Ожидаю, что это вопрос нескольких месяцев. Вероятно, в январе-феврале паспорт будет готов. Гильерме уже рассказывал мне про экзамен, который предстоит сдать. Я русский язык неплохо знаю, многое понимаю, но надо будет ещё подготовиться».

При этом футболист ранее признавал, что никто не гарантирует ему попадание в состав сборной.

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