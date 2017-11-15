Врач сборной России рассказал, что Фернандес, Акинфеев и Кокорин могли сыграть с Испанией

Врач сборной России Эдуард Безуглов сообщил о том, что защитник Марио Фернандес, голкипер Игорь Акинфеев и нападающий Александр Кокорин при необходимости могли выйти в стартовом составе на товарищеский матч с Испанией:

«У каждого из ребят были определённые проблемы со здоровьем, но при необходимости каждый из них мог выйти на поле и сыграть. Другой вопрос, что, проанализировав состояние этих футболистов в первый день сбора, тренерский штаб изначально понимал, что две игры такого уровня интенсивности могут негативно сказаться на их состоянии. Поэтому речь изначально шла о ротации. Здоровье футболистов должно для всех стоять на первом месте.

У Игоря при частых играх на разных покрытиях иногда реагирует колено, к первому матчу мы полностью убрали явления воспаления, и он достойно провёл встречу. Но чтобы лишний раз не провоцировать, тренер решил дать ему отдохнуть во второй игре, тем более что в чемпионате следующий матч у него будет на искусственном поле. А Саша Кокорин и Марио Фернандес ещё до сбора имели определенные проблемы.

У Марио на фоне „игры на уколах“ перегрузились мышцы бедра, и первые дни сбора мы посвятили устранению этих проблем. Только убедившись на основании объективных данных, что он готов играть, тренер включил Марио в состав».

Отметим, что Фернандес из-за травмы пропустит матч чемпионата России «СКА-Хабаровск» - ЦСКА.

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