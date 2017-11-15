Врач сборной России рассказал, что Фернандес, Акинфеев и Кокорин могли сыграть с Испанией

Врач сборной России Эдуард Безуглов сообщил о том, что защитник Марио Фернандес, голкипер Игорь Акинфеев и нападающий Александр Кокорин при необходимости могли выйти в стартовом составе на товарищеский матч с Испанией:
«У каждого из ребят были определённые проблемы со здоровьем, но при необходимости каждый из них мог выйти на поле и сыграть. Другой вопрос, что, проанализировав состояние этих футболистов в первый день сбора, тренерский штаб изначально понимал, что две игры такого уровня интенсивности могут негативно сказаться на их состоянии. Поэтому речь изначально шла о ротации. Здоровье футболистов должно для всех стоять на первом месте.
У Игоря при частых играх на разных покрытиях иногда реагирует колено, к первому матчу мы полностью убрали явления воспаления, и он достойно провёл встречу. Но чтобы лишний раз не провоцировать, тренер решил дать ему отдохнуть во второй игре, тем более что в чемпионате следующий матч у него будет на искусственном поле. А Саша Кокорин и Марио Фернандес ещё до сбора имели определенные проблемы.
У Марио на фоне „игры на уколах“ перегрузились мышцы бедра, и первые дни сбора мы посвятили устранению этих проблем. Только убедившись на основании объективных данных, что он готов играть, тренер включил Марио в состав».
Отметим, что Фернандес из-за травмы пропустит матч чемпионата России «СКА-Хабаровск» - ЦСКА.
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Не сыграли , итить их .
Не сыграли , итить их .
поле крестовского настолько отвратительное, что даже колено игоря на чистом русском языке кричало "я тут играть не буду!"
поле крестовского настолько отвратительное, что даже колено игоря на чистом русском языке кричало "я тут играть не буду!"