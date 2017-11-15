Врач сборной России рассказал, что Фернандес, Акинфеев и Кокорин могли сыграть с Испанией

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Кубок
  • Австралия. А-Лига
  • Бразилия. Серия А
  • Украина. Первая лига
  • Албания. Суперлига
  • Отбор ЧМ. Интерконтинентальный плей-офф
  • Португалия. Кубок
Отбор ЧМ-2018. Интерконтинентальный плей-офф 2017, Плей-офф 1 X 2
05:15 сегодня Логотип ПеруПеру -:- Логотип Новая ЗеландияНовая Зеландия Фонбет 1.2 6 15
  • Главные новости
  • Все новости
23:33
Неймар плакал и просил Бартомеу не отпускать его в ПСЖ21
20:35
Вентура уволен с поста тренера сборной Италии46
19:59
Система видеоповторов будет использоваться в Ла Лиге со следующего сезона47
18:26
Бывший вице-президент ФИФА получил 1 млн долларов за голос в пользу Катара39
17:39
Провести тестовый поединок на стадионе «Мордовия-Арена» пригласили «Сызрань-2003»37
00:32
Ребров - о Кокорине и Глушакове: «Что-то вратарей развелось в последнее время»0
00:22
Манчини: «Я родился после 1958 года и никогда не видел, как Италия не попадает на ЧМ»2
00:15
Рохо принял участие в матче впервые за 7 месяцев0
00:01
Манчини: «Я знал, что трудный момент придет, это было неизбежно»6
23:53
Огбонна — цель «Милана» в январе0
23:44
Карпин: «Лунев не боится и действует решительно. Цена такой манеры – подобные травмы»0
23:04
Демпси, преодолевший проблемы с сердцем, получил награду «Камбэк года» в MLS0
22:27
Де Росси зашел в автобус сборной Швеции и извинился за поведение фанатов16
22:14
Глава Федерации футбола Италии: «Сказал Вентуре, что мы больше не нуждаемся в его услугах»4
22:03
Семин завел страницу в Instagram12
21:54
Оуэн считает, что его поколение молодых английских игроков было сильнее современного8
21:44
Вентуре заплатят 866 тысяч евро за расторжение контракта9
21:30
Лория рассказал о том, что на него выходили представители «Челси»5
20:50
Романцев: «Арбитр, словно киногерой Сталлоне, отправил сборную России в нокдаун»30
20:25
Левандовски желает, чтобы «Бавария» подписала молодого нападающего18
20:11
Президент Серии С: «Вентуру уволят не раздумывая»1
19:49
Денис Суарес: «Что бы я ни делал, всё равно оказываюсь на трансферном рынке»14
19:39
Обамеянг: «Знаю, что я должен забивать»2
19:28
Ари: «Гильерме рассказывал мне про экзамен, который предстоит сдать»10
19:19
Фернандес получил травму бедра и пропустит матч ЦСКА со «СКА-Хабаровском»18

Врач сборной России рассказал, что Фернандес, Акинфеев и Кокорин могли сыграть с Испанией

вчера, 23:15
РоссияРоссия3 : 3ИспанияИспанияМатч завершен

Врач сборной России Эдуард Безуглов сообщил о том, что защитник Марио Фернандес, голкипер Игорь Акинфеев и нападающий Александр Кокорин при необходимости могли выйти в стартовом составе на товарищеский матч с Испанией:

«У каждого из ребят были определённые проблемы со здоровьем, но при необходимости каждый из них мог выйти на поле и сыграть. Другой вопрос, что, проанализировав состояние этих футболистов в первый день сбора, тренерский штаб изначально понимал, что две игры такого уровня интенсивности могут негативно сказаться на их состоянии. Поэтому речь изначально шла о ротации. Здоровье футболистов должно для всех стоять на первом месте. 

У Игоря при частых играх на разных покрытиях иногда реагирует колено, к первому матчу мы полностью убрали явления воспаления, и он достойно провёл встречу. Но чтобы лишний раз не провоцировать, тренер решил дать ему отдохнуть во второй игре, тем более что в чемпионате следующий матч у него будет на искусственном поле. А Саша Кокорин и Марио Фернандес ещё до сбора имели определенные проблемы. 

У Марио на фоне „игры на уколах“ перегрузились мышцы бедра, и первые дни сбора мы посвятили устранению этих проблем. Только убедившись на основании объективных данных, что он готов играть, тренер включил Марио в состав».

Отметим, что Фернандес из-за травмы пропустит матч чемпионата России «СКА-Хабаровск» - ЦСКА.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Ребров - о Кокорине и Глушакове: «Что-то вратарей развелось в последнее время»
Сегодня, 00:32 0
Манчини: «Я родился после 1958 года и никогда не видел, как Италия не попадает на ЧМ»
Сегодня, 00:22 2
Манчини: «Я знал, что трудный момент придет, это было неизбежно»
Сегодня, 00:01 6
Карпин: «Лунев не боится и действует решительно. Цена такой манеры – подобные травмы»
Вчера, 23:44 0
Лория рассказал о том, что на него выходили представители «Челси»
Вчера, 21:30 5
Романцев: «Арбитр, словно киногерой Сталлоне, отправил сборную России в нокдаун»
Вчера, 20:50 30
Обсудить
Все комментарии
drug01
сегодня в 00:17
Для успеха сборной все игроки всегда здоровы!
Конфетка ненаглядная
вчера в 23:50
Но и без них было неплохо
eaguar
вчера в 23:47
Поздно пить Баржом .
Не сыграли , итить их .
RDeanW
вчера в 23:43
"У Игоря при частых играх на разных покрытиях иногда реагирует колено"

поле крестовского настолько отвратительное, что даже колено игоря на чистом русском языке кричало "я тут играть не буду!"
spartach n1
вчера в 23:41
Дизиртиры !
Vladimir808
вчера в 23:32
Разумный подход.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100