Гамула: «Сказал Глушакову, что ему нужно научиться мяч выбивать»

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал ситуацию, когда полузащитнику сборной России Денису Глушакову пришлось встать на ворота вместо Андрея Лунева в товарищеском матче сборных России и Испании.

«Очень обидно за Андрея Лунёва. Желаю ему скорейшего выздоровления. Он хороший вратарь, который обязательно ещё поможет нашей сборной. Меня наши футболисты порадовали вчера. Федя Смолов два забил – красавчик. Смогли ребята собраться после двух пропущенных мячей.

Звонил после матча Денису Глушакову. Пошутил с ним немного. Сказал, что ему нужно научиться мяч выбивать. Хоть с левой, хоть с правой ноги пусть выносит. А то так на ворота встанет — и что делать? Посмеялись мы с ним».



Напомним, что у Лунёва сотрясение головного мозга и ушибленная рана головы, из-за чего проведет в лазарете около 2-х недель.

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