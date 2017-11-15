Лория рассказал о том, что на него выходили представители «Челси»

Голкипер «Анжи» Гиорги Лория вспоминает о 2015 годе, когда он мог оказаться в «Челси»:

«Там много было аспектов. В то лето, как мне объяснили, был принят новый закон, который гласил: „Если у тебя не европейский паспорт, то ты должен пройти через сито определенных ограничений“. Я был заигран за сборную, а значит мог перейти в один из английских клубов. Но разрешение на работу я не получил, так как Грузия не входила в топ-70 сборных мира.

Конечно, сильно огорчился. А кто бы на моем месте не огорчится? Такое предложение, наверное, раз в жизни бывает.

Инициативу проявлял менеджмент „Челси“, представители которого искали выход на меня через знакомых, друзей по сборной. Через ребят, которые тогда выступали в „Генке“. Гурам Кашия звонил из Голландии. Тогда столько звонков было. И уже потом до меня дозвонился спортивный директор „Челси“: „Гиорги, я Майкл Эменало, Жозе смотрел твои игры. Ты ему понравился и на все 100 процентов устраиваешь. Давай, ждем тебя в понедельник“. Разговор состоялся в пятницу.

Тогда „Челси“ был очень заинтересован в моих услугах. Куртуа сломался, остался один Бегович. В два часа я подписал контракт с „Крыльями“, а в восемь вечера состоялся этот разговор. Утром, в девять часов, он вновь связался со мной и с сожалением сказал, что они старались сделать все возможное, но из-за законов Англии шансов у меня нет».

Напомним, что в махачкалинский клуб Лория перешел из «Крыльев Советов» в августе 2017 года на правах аренды.

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