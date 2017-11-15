Тарасов: «Возобновления РФПЛ ждём с нетерпением, уже соскучились»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов соскучился по чемпионату России и с нетерпением ждет его возобновления:

«Мы отдохнули три дня, после чего приступили к работе. Хорошо поработали, сыграли товарищеский матч. В принципе возобновления РФПЛ ждём с нетерпением, потому что уже соскучились.

График будет плотным, но мы к нему уже привыкли, хотя проблема есть — мы после игр сборных всегда тяжело втягиваемся. Однако тренеры сделали поправки, так что думаю, что с предстоящей игры всё будет по-другому и мы сразу начнём завоевывать свои очки».

Напомним, что встречу с «Зенитом» игрок пропустил из-за перебора желтых карточек, а в поединке последнего тура РФПЛ с ЦСКА остался в запасе.

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