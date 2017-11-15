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Тарасов: «Возобновления РФПЛ ждём с нетерпением, уже соскучились»

сегодня, 17:48

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов соскучился по чемпионату России и с нетерпением ждет его возобновления:

«Мы отдохнули три дня, после чего приступили к работе. Хорошо поработали, сыграли товарищеский матч. В принципе возобновления РФПЛ ждём с нетерпением, потому что уже соскучились.

График будет плотным, но мы к нему уже привыкли, хотя проблема есть — мы после игр сборных всегда тяжело втягиваемся. Однако тренеры сделали поправки, так что думаю, что с предстоящей игры всё будет по-другому и мы сразу начнём завоевывать свои очки».

Напомним, что встречу с «Зенитом» игрок пропустил из-за перебора желтых карточек, а в поединке последнего тура РФПЛ с ЦСКА остался в запасе.

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Все комментарии
Эксперт Зенита
сегодня в 17:58
Ну а почему бы не ждать,когда в росгосужасе можно запросто облаять судью и за это ничего не будет.
Шуnя771
сегодня в 17:53
Мну кажется Тарасов за Сборную не перепотел...)))

Должен легко "втянуться"!)))
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