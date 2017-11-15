Романцев: «Арбитр, словно киногерой Сталлоне, отправил сборную России в нокдаун»

Бывший наставник сборной России Олег Романцев прокомментировал итоги товарищеского матча россиян со сборной Испании, который завершился боевой ничьей со счетом 3:3:

«Вот эта компания мне больше нравится. Жирков со Смольниковым могут качественно атаку на флангах поддержать, а Дзагоев и Алексей Миранчук знают толк в комбинационной игре. Да и Смолов, наконец, на своей позиции оказался. Наши высоко прессинговали, шли вперед, Смолов в штрафной чуть не дотянулся до длинной передачи Смольникова. И тут ушат холодной воды – дармовой гол Жорди Альбы!

Просто непонятно, как же Джикия и Васин в центре штрафной дали испанцу свободно пробить головой. И мяч долго с фланга летел, и ситуация просчитывалась. Да и Жорди Альба не из гигантов. Лишний пример тому, что такие ошибки испанцы не прощают.

Наши не дрогнули, сражались за каждый мяч, нервировали испанцев фланговыми проходами Жирков и Смольников. Но на 35-й минуте вдруг сказал свое слово итальянский арбитр Рокки, свистком отправивший, словно киногерой Сильвестра Сталлоне, в нокдаун российскую сборную. Концовка тайма была за нами. И на гол мы точно наиграли.

Порадовало, что на этот раз мы быстро выходили из обороны и за счет активности Жиркова и Смольникова максимально использовали фланги. Это следствие хорошо проведенной работы над ошибками, допущенными с Аргентиной. А то, что после двух обидных пенальти команда не сбавила обороны и не отступила от своей игры, дорогого стоит. Потому согласен с комментировавшим встречу Валерием Карпиным, который назвал ее самой оптимистичной из всех предыдущих у сборной Черчесова».

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