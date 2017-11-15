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Романцев: «Арбитр, словно киногерой Сталлоне, отправил сборную России в нокдаун»

сегодня, 20:50
РоссияРоссия3 : 3ИспанияИспанияМатч завершен

Бывший наставник сборной России Олег Романцев прокомментировал итоги товарищеского матча россиян со сборной Испании, который завершился боевой ничьей со счетом 3:3:

«Вот эта компания мне больше нравится. Жирков со Смольниковым могут качественно атаку на флангах поддержать, а Дзагоев и Алексей Миранчук знают толк в комбинационной игре. Да и Смолов, наконец, на своей позиции оказался. Наши высоко прессинговали, шли вперед, Смолов в штрафной чуть не дотянулся до длинной передачи Смольникова. И тут ушат холодной воды – дармовой гол Жорди Альбы!

Просто непонятно, как же Джикия и Васин в центре штрафной дали испанцу свободно пробить головой. И мяч долго с фланга летел, и ситуация просчитывалась. Да и Жорди Альба не из гигантов. Лишний пример тому, что такие ошибки испанцы не прощают.

Наши не дрогнули, сражались за каждый мяч, нервировали испанцев фланговыми проходами Жирков и Смольников. Но на 35-й минуте вдруг сказал свое слово итальянский арбитр Рокки, свистком отправивший, словно киногерой Сильвестра Сталлоне, в нокдаун российскую сборную. Концовка тайма была за нами. И на гол мы точно наиграли.

Порадовало, что на этот раз мы быстро выходили из обороны и за счет активности Жиркова и Смольникова максимально использовали фланги. Это следствие хорошо проведенной работы над ошибками, допущенными с Аргентиной. А то, что после двух обидных пенальти команда не сбавила обороны и не отступила от своей игры, дорогого стоит. Потому согласен с комментировавшим встречу Валерием Карпиным, который назвал ее самой оптимистичной из всех предыдущих у сборной Черчесова».

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Все комментарии
Ваня лучший ответил Djamal67
сегодня в 21:38
Djamal67:
правильно характиризировал Игру Раманцев действительно Жирков и Смольников лучше на флангах и Смолов понравился и бдительный прессинг команды понравился тоже..и Лунев тоже лучше чем Акинвеефа и еще лучше всех по моему Джанаев ..нужно его пригласить на Чемпионате мира..и ошибки в Защите нужно исправить при стандартных и еще нужно учить играков как защищаться при контратаков теоретический и на поле через тренировки и поднимать дух команды психологический чтобы всегда так смело играли..молодцы
Черчесов, как и все предыдущие 7 тренеров сборной не фанаты какого либо клуба, поэтому приглашают в сборную сильнейших. Пока у нас нет равных Акинфееву он будет основным вратарем сборной. Что касается Смольникова и Жиркова, то все не так просто. В этой игре оба выглядели прилично, но в Зените они не имеют места в основе, справа играет Иванович, а слева Кришито. Так что не факт, что ситуация изменится к ЧМ-18 и тогда все возможно. К тому же подойдут Зобнин и Головин, так что изменения возможны, но только не на вратарской позиции , если Акинфеев будет здоров играть будет он.
Т34
сегодня в 21:37
Столько раз наша сборная откровенно косячила за последние годы, столько попортила болельщикам нервы, что даже эта игра с испанцами, которая отличалась заряженностью и желанием, да еще и косяками арбитра в пользу гостей, честно говоря, оптимизма не добавила. Возможно играли от души, но у многих вкралась мысль, что матч был постановочным. Хотя никак не похоже на постановку в конце матча, где рубились серьезно, о чем говорит и полученная в стыке травма Лунева.
sir-5
сегодня в 21:32
...но в отдельно взятом матче челюсть у их оппонента оказалась стальная.
Djamal67
сегодня в 21:31
правильно характиризировал Игру Раманцев действительно Жирков и Смольников лучше на флангах и Смолов понравился и бдительный прессинг команды понравился тоже..и Лунев тоже лучше чем Акинвеефа и еще лучше всех по моему Джанаев ..нужно его пригласить на Чемпионате мира..и ошибки в Защите нужно исправить при стандартных и еще нужно учить играков как защищаться при контратаков теоретический и на поле через тренировки и поднимать дух команды психологический чтобы всегда так смело играли..молодцы
The Frei
сегодня в 21:27
Россия это - Рокки, а Арбитр это - Аполло Крид.
Арбитр уже в первом раунде нам нос сломал, но волю и в 12 сломать не смог.

П.С. Так всегда бы, я не про судью, про волю к победе.
Роман Романов
сегодня в 21:26
Да ладно... один матч, против пешеходов сыграли Как будем выглядеть на ЧМ, вот в чем вопрос.
RIR68
сегодня в 21:26
нормально. Иваныч к вечеру оклемался)))
Дед за ЦСКА
сегодня в 21:24
Олег Романцев правильно отметил игру Ю.Жиркова. Старая гвардия украшала игру. ИМХО.
Суеверный
сегодня в 21:20
Образность выражений Романцева немного путает ситуацию. Два спорных пенальти в наши ворота. Молодцы, что не дрогнули. Отдельно Федор Смолов. Так и продолжать. Но "защита"... "шита белыми нитками". Черчесову из-за упрямства просто некого поставить.
Шуnя771
сегодня в 21:02
Теперь научиться "мягко" принимать мяч и можно побороться за 1/4 финала)
Великий Князь
сегодня в 21:01
Да ладно. Постановочный был матч. Я даже игру не смотрел. Думал постановка 3:3 с аргами будет, а её с испанцами организовали.
Морозовский
сегодня в 20:58
Да нас такими судьями на "Баклан-арене" не удивишь! Сколько мы их под крышей "Батута" уже перевидели! Сериал можно снять!
волгoдoн
сегодня в 20:52
Хорош уже ныть из-за товарищеского матча.
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