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Матч Россия - Испания прокомментируют Дементьев и Карпин

сегодня, 18:15
РоссияРоссия-:-ИспанияИспанияЗавтра в 21:45 Не начался

Кирилл Дементьев и Валерий Карпин прокомментируют товарищеский матч между сборными России и Испании.

Во время матча в рамках интернет-проекта Первого канала посетителям официального сайта будут предложены уникальные возможности по просмотру игры с различных ракурсов и выбора комментаторского состава. Участник конкурса #якомментатор Михаил Меламед из Барнаула прокомментирует игру в паре с Виктором Гусевым на сайте канала.

Зрители смогут отдельно проследить за игрой испанского футболиста Андреса Иньесты и Дениса Глушакова. Кроме того, канал предоставит возможность просмотра матча с интершумом и без комментатора.

Отметим, что Карпин работал в качестве приглашенного эксперта на предыдущем поединке с Аргентиной.

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Все комментарии
Борисыч1 ответил Аргeнтинeц
сегодня в 19:22
Аргeнтинeц:
А накачать трофеи в музей Зенита с помощью миостимулятора можно?
Нано-трофеи Зенита? Можно шприцом перекачать.
Борисыч1
сегодня в 19:21
Надеюсь, Карпин будет комментировать по-испански )))
Абуссафар Аббасов
сегодня в 19:03
Вот это новость.Во время матча Россия-Испания,сыграют Иньеста против Глушакова.Это новшество будет предложено проводить на ЧМ-2018.
Leha-ha50
сегодня в 18:40
Кто угодно лишь бы не "друг чебурашки" !!! Карпин всегда объективен.
КЭТиК
сегодня в 18:36
Ну хоть не Орлов и то Слава богу.
Аргeнтинeц ответил Антон Саблин
сегодня в 18:28
А накачать трофеи в музей Зенита с помощью миостимулятора можно?
clop
сегодня в 18:26
Только ради заявленных новинок телепросмотра погляжу.
Одно слово румын
сегодня в 18:17
На такой матч надо талисмана Витьку Гусева
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