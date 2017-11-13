Матч Россия - Испания прокомментируют Дементьев и Карпин

Кирилл Дементьев и Валерий Карпин прокомментируют товарищеский матч между сборными России и Испании.

Во время матча в рамках интернет-проекта Первого канала посетителям официального сайта будут предложены уникальные возможности по просмотру игры с различных ракурсов и выбора комментаторского состава. Участник конкурса #якомментатор Михаил Меламед из Барнаула прокомментирует игру в паре с Виктором Гусевым на сайте канала.

Зрители смогут отдельно проследить за игрой испанского футболиста Андреса Иньесты и Дениса Глушакова. Кроме того, канал предоставит возможность просмотра матча с интершумом и без комментатора.

Отметим, что Карпин работал в качестве приглашенного эксперта на предыдущем поединке с Аргентиной.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте