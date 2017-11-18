«СКА-Хабаровск» - ЦСКА: Вернблум сыграет в атаке «армейцев»

Стали известны стартовые составы на матч 17-го тура РФПЛ между «СКА-Хабаровском» и ЦСКА. Ранее сообщалось, что во время поединка ожидается 17 градусов мороза.
«СКА-Хабаровск»: Довбня, Эдиев, Гришко, Димидко, Карасев, Савичев, Дедечко, Никифоров, Казанков, Наваловский, Маркович.
ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, Васин, В. Березуцкий, Щенников, Гордюшенко, Натхо, Дзагоев, Головин, Витиньо, Вернблум.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
"Есть такое понятие, как гиперреактивность бронхов, которая даже у здорового человека способна проявляться на пике нагрузки и особенно часто – при низких температурах. При развитии этого состояния у человека случаются приступы удушья, резкий кашель – и это может проявиться уже после игры. А футбол – это интенсивная нагрузка (средний пульс во время матча составляет 160-165 ударов в минуту) – постоянные форсированные вдохи холодного воздуха травмируют эпителий бронхиол, что вызывает воспаление и затем спазм. На этом фоне и возникают описанные симптомы и резкое снижение переносимости нагрузки.
В такой ситуации на фоне уже травмированной оболочки бронхиол сопутствующее общее переохлаждение может привести к развитию и бронхита, и пневмонии. Особенно на фоне имеющегося переутомления, а в конце года оно в той или иной степени есть у всех сборников. Игра при минус 15-20 градусов – это уже не футбол, а другой вид спорта. У многих футболистов имеются проблемы с коленными суставами – за счет выхода на поле в такую погоду и, особенно, на искусственное поле, они могут сильно обостриться", – цитирует Безуглова "....".
"Есть такое понятие, как гиперреактивность бронхов, которая даже у здорового человека способна проявляться на пике нагрузки и особенно часто – при низких температурах. При развитии этого состояния у человека случаются приступы удушья, резкий кашель – и это может проявиться уже после игры. А футбол – это интенсивная нагрузка (средний пульс во время матча составляет 160-165 ударов в минуту) – постоянные форсированные вдохи холодного воздуха травмируют эпителий бронхиол, что вызывает воспаление и затем спазм. На этом фоне и возникают описанные симптомы и резкое снижение переносимости нагрузки.
В такой ситуации на фоне уже травмированной оболочки бронхиол сопутствующее общее переохлаждение может привести к развитию и бронхита, и пневмонии. Особенно на фоне имеющегося переутомления, а в конце года оно в той или иной степени есть у всех сборников. Игра при минус 15-20 градусов – это уже не футбол, а другой вид спорта. У многих футболистов имеются проблемы с коленными суставами – за счет выхода на поле в такую погоду и, особенно, на искусственное поле, они могут сильно обостриться", – цитирует Безуглова "....".