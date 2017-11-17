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РФПЛ: «Перенос матчей „СКА-Хабаровска“ с ЦСКА и „Локомотивом“ не планируется»

сегодня, 16:37

На официальном сайте РФПЛ размещено сообщение, информирующее о том, что матчи 17-го и 21-го туров чемпионата России между «СКА-Хабаровском» и ЦСКА, а также «СКА-Хабаровском» и «Локомотивом» состоятся в соответствии с ранее утвержденным расписанием игр - 18 и 27 ноября соответственно.

В РФПЛ считают, что температура в данные дни позволит командам сыграть в Хабаровске. Отмечается, что в случае форс-мажорных обстоятельств окончательное решение о проведении матчей примет судья. 

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Все комментарии
mihaluch
сегодня в 17:34
Акинфеев уже по магазинам бегает, тулупчик выбирает под цвет своей вратарской формы.
альсато
сегодня в 17:34
Чего и куда переносить? У нас лучшая в мире "Крытка" для хоккея с мячом (ЧМ проводим)! Для тех кто боится отморозить свои причиндалы -стили ковер и лупи "пятнистого"!))))
FanParovoz ответил Воин666
сегодня в 17:27
Воин666:
У Локо большой опыт в переносе матчей на своё поле, как например год назад сыграли гостевой матч с Томью на своём поле. Но стоит отметить прогресс Локо всё таки, теперь они ещё и с судьями научились договариваться.
Чья бы корова мычала, дети еврейского кабинетчика ещё что-то за Локо не говорили, всю жизнь с судьями работаете
Дед за ЦСКА
сегодня в 17:19
Пртапорщик сказал Люминий тяжельче железа и баста!!! .Прекратить разговоры в строю!!!)))
FILL3286 ответил Воин666
сегодня в 17:14
Воин666:
У Локо большой опыт в переносе матчей на своё поле, как например год назад сыграли гостевой матч с Томью на своём поле. Но стоит отметить прогресс Локо всё таки, теперь они ещё и с судьями научились договариваться.
Не как договариваетесь вы и бакланы,не кому не переплюнуть)
Вы на опыте.
drug01
сегодня в 17:08
Матч состоится в любую погоду!!!!
spartach n1 ответил RussianHorse
сегодня в 16:59
RussianHorse:
Сам расскажи, вам же эта тема близка, трубочисты.
Вслед за Леонидом надо бы и тебе выходить на свет,а я все думал почему эта тема тебя больше всех на соккере волнует ))
Воин666
сегодня в 16:59
У Локо большой опыт в переносе матчей на своё поле, как например год назад сыграли гостевой матч с Томью на своём поле. Но стоит отметить прогресс Локо всё таки, теперь они ещё и с судьями научились договариваться.
RussianHorse ответил spartach n1
сегодня в 16:58
spartach n1:
Ты лучше про акцию Ленькиного Халла 🏳️‍🌈 расскажи,с такой поддержкой теперь вам намного легче станет !))
Сам расскажи, вам же эта тема близка, трубочисты.
борька
сегодня в 16:58
Пришел указ президента, мороз отменили, тепло подсоединили.Перед началом матча поле зальют горячим чаем, а во втором тайме поле покроют горячей кашей
protest70
сегодня в 16:56
Даешь такую игру в РФПЛ

Жаль что к Салдинскому Титану кони и проводницы в гости не едут

spartach n1 ответил RussianHorse
сегодня в 16:53
RussianHorse:
Не в тему, но вышло довольно интересное интервью Евменова, где он про трансферы говорит. Будет и спартачам интересно почитать, и нашим, и питерским. Он там говорит, что еслибы Зенит не купил Паредеса, то Дриуси перешёл бы спартак, а так же, что он ещё будучи в структуре ЦСКА встречался с Паредесом, но наши тогда отказались и в итоге он перешёл в Рому за лям, ну и про то, как делал трансферы Лучечко. В общем интересно, советую. https://m.6/tribuna/blogs/dud/1474978.html
Ты лучше про акцию Ленькиного Халла 🏳️‍🌈 расскажи,с такой поддержкой теперь вам намного легче станет !))
Locomotive Breath
сегодня в 16:52
Да пусть сыграют. Если переломаются, может тогда дойдёт до составителей календаря. Зато закалке позавидует любая дамасская сталь. Удивляться нечему - дураки и дороги рулят).
Аденн
сегодня в 16:51
    RussianHorse
    сегодня в 16:46
    Не в тему, но вышло довольно интересное интервью Евменова, где он про трансферы говорит. Будет и спартачам интересно почитать, и нашим, и питерским. Он там говорит, что еслибы Зенит не купил Паредеса, то Дриуси перешёл бы спартак, а так же, что он ещё будучи в структуре ЦСКА встречался с Паредесом, но наши тогда отказались и в итоге он перешёл в Рому за лям, ну и про то, как делал трансферы Лучечко. В общем интересно, советую.
    https://m.6/tribuna/blogs/dud/1474978.html
    cska plus
    сегодня в 16:43
    Очень зря.
    FILL3286
    сегодня в 16:41
    Правильно все!
    Условия для всех одинаковы!
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