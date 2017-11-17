РФПЛ: «Перенос матчей „СКА-Хабаровска“ с ЦСКА и „Локомотивом“ не планируется»

На официальном сайте РФПЛ размещено сообщение, информирующее о том, что матчи 17-го и 21-го туров чемпионата России между «СКА-Хабаровском» и ЦСКА, а также «СКА-Хабаровском» и «Локомотивом» состоятся в соответствии с ранее утвержденным расписанием игр - 18 и 27 ноября соответственно.

В РФПЛ считают, что температура в данные дни позволит командам сыграть в Хабаровске. Отмечается, что в случае форс-мажорных обстоятельств окончательное решение о проведении матчей примет судья.

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