Футболистам «Кубани» пообещали выплатить 2-3 зарплаты до 24 ноября

Футболисты «Кубани» отменили свой бойкот после встречи с руководством клуба. Руководство «Кубани» пообещало выплатить игрокам по 2-3 зарплаты до 24 ноября.

Напомним, что задержки по зарплатам составляют от 4 до 12 месяцев.

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