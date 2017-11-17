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Футболистам «Кубани» пообещали выплатить 2-3 зарплаты до 24 ноября

сегодня, 19:29

Футболисты «Кубани» отменили свой бойкот после встречи с руководством клуба. Руководство «Кубани» пообещало выплатить игрокам по 2-3 зарплаты до 24 ноября.

Напомним, что задержки по зарплатам составляют от 4 до 12 месяцев.

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Все комментарии
ДАША Д
сегодня в 20:25
2-3= еще месяц задолженности по зарплате.
andreika20133 ответил mat73
сегодня в 20:23
mat73:
Да, наверное! Смотрите, что получается. 24 ноября Кубань играет в ФНЛ матч 25 тура с Сибирью, причем это последний тур перед зимним перерывом, то есть до весны команды будут отдыхать с набранным багажом, возможно потом ктото из них расслабится. Но не это главное. А то, что Сибирь идет на 5-6-7 местах наравне с Балтикой и Динамо СП. (Ну про Балтику опустим, они сами идут свои ходом, тоже еле концы с концами сводят) А вот ДСП имеет хорошие бабки, и они наверняка хотят слить своих прямых конкурентов (т.е. Сибирь) перед этим самым перерывом. И сливать собирабтся руками-и-ногами бедствующих игроков Кубани, заплатив соответственно им за это отсутствующей суммой на зарплату. Как то так)))
Закавыристо вы подвели к тому что это заговор многоходовый Зенита???
mat73 ответил волгoдoн
сегодня в 20:08
волгoдoн:
2-3 зарплаты каждому кто-то пообещал
Да, наверное! Смотрите, что получается. 24 ноября Кубань играет в ФНЛ матч 25 тура с Сибирью, причем это последний тур перед зимним перерывом, то есть до весны команды будут отдыхать с набранным багажом, возможно потом ктото из них расслабится.
Но не это главное. А то, что Сибирь идет на 5-6-7 местах наравне с Балтикой и Динамо СП. (Ну про Балтику опустим, они сами идут свои ходом, тоже еле концы с концами сводят) А вот ДСП имеет хорошие бабки, и они наверняка хотят слить своих прямых конкурентов (т.е. Сибирь) перед этим самым перерывом. И сливать собирабтся руками-и-ногами бедствующих игроков Кубани, заплатив соответственно им за это отсутствующей суммой на зарплату.
Как то так)))
andre_can
сегодня в 20:07
ну теперь заиграют ;)
ermak6848
сегодня в 20:05
Давно пора, скороНовый год детишкам - ребятишкам надо подарки купить и не забыть о родителях и друзьях...
AntiherQ1488
сегодня в 20:00
а еще, там Ганчаренко уволили, когда они шли на 3м месте в рфпл.
mat73
сегодня в 19:59
Месяц потом сами бухать будут, и даже больше - какраз Новый Год на носу. Так и не увидят путем свои денежки, опять плакать будут!
КАМЮ
сегодня в 19:49
Так две или три?
жменя семечек
сегодня в 19:42
всё что происходит с кубанью , мне глумление над мёртвым напоминает! с начало отравили, потом пырнули заточкой, для верности стрельнули в голову, а теперь холодное тело ногами пинают!! вот кто они все после этого...?
волгoдoн
сегодня в 19:32
2-3 зарплаты каждому кто-то пообещал
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