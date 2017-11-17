Футболистам «Кубани» пообещали выплатить 2-3 зарплаты до 24 ноября

Футболисты «Кубани» отменили свой бойкот после встречи с руководством клуба. Руководство «Кубани» пообещало выплатить игрокам по 2-3 зарплаты до 24 ноября.
Напомним, что задержки по зарплатам составляют от 4 до 12 месяцев.
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Но не это главное. А то, что Сибирь идет на 5-6-7 местах наравне с Балтикой и Динамо СП. (Ну про Балтику опустим, они сами идут свои ходом, тоже еле концы с концами сводят) А вот ДСП имеет хорошие бабки, и они наверняка хотят слить своих прямых конкурентов (т.е. Сибирь) перед этим самым перерывом. И сливать собирабтся руками-и-ногами бедствующих игроков Кубани, заплатив соответственно им за это отсутствующей суммой на зарплату.
Как то так)))
Но не это главное. А то, что Сибирь идет на 5-6-7 местах наравне с Балтикой и Динамо СП. (Ну про Балтику опустим, они сами идут свои ходом, тоже еле концы с концами сводят) А вот ДСП имеет хорошие бабки, и они наверняка хотят слить своих прямых конкурентов (т.е. Сибирь) перед этим самым перерывом. И сливать собирабтся руками-и-ногами бедствующих игроков Кубани, заплатив соответственно им за это отсутствующей суммой на зарплату.
Как то так)))