Поддубский: «Не вижу смысла переносить игру с „Локомотивом“»

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Алексей Поддубский прокомментировал инициативу «Локомотива» перенести матч команд из Хабаровска в Сочи.

«Что касается разговоров о переносе матча с „Локомотивом“, то я не вижу смысла переносить игру. Раз перевели чемпионат на схему „осень-весна“, то надо играть.

Смысл переносить игру, если у нас такая страна, Россия? Восемь часовых поясов. Сделали такой чемпионат. Какой смысл переносить? На хоккее с мячом в это время года ещё холоднее, но зрители присутствуют, болеют за команду».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте