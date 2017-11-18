Быстров: «Жирков на голову сильнее Рауша»

Бывший хавбек сборной России Владимир Быстров, выступающий за «Тосно», признался, что игра национальной команды в товарищеском матче с Испанией произвела на него хорошее впечатление:

«Матч с Испанией стал первым понравившимся мне при нынешнем главном тренере.

По флангам играли Смольников и Жирков, которые проделали большой объем работы не только в обороне, но и в атаке. Плюс вперед поставили одного Федю Смолова.

Как отношусь к натурализации на примере Фернандеса и Рауша? А мне все равно. Просто Смольников сыграл очень хорошо, а Жирков на голову сильнее Рауша. Но кого ставить в состав, решать главному тренеру. На самом деле получается так, что с Испанией мы сыграли не в пять защитников. Мне вообще эта схема не по душе — не случайно же почти из двадцати матчей мы лишь один провели нормально, а остальные было не очень интересно смотреть. Да и количество игроков обороны особо не помогает. Вспомните матч с Аргентиной, который сборная провела с семью-восемью защитниками. И что? Из пятнадцати моментов классная команда по любому забьет один, два мяча. А вот атаковать становится сложнее: когда все футболисты много сил тратят на оборону, забивать становится гораздо сложнее. Так что с Испанией даже при счете 0:2 игра нашей команды оставляла приятное впечатление».

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