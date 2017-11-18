Быстров: «Жирков на голову сильнее Рауша»

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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 12 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал -:- Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм Фонбет 2.47 3.67 2.91
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити -:- Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити Фонбет 9.3 5.55 1.3
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Англия. Чемпионшип 2017/2018, 17 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити -:- Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун Фонбет 2 3.55 3.55
Германия. Бундеслига 2017/2018, 12 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария -:- Логотип футбольный клуб АугсбургАугсбург Фонбет 1.14 8.2 17
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер -:- Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг Фонбет 2.2 3.7 3.05
Испания. Примера 2017/2018, 12 тур 1 X 2
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22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал Фонбет 3.2 3.4 2.2
Италия. Серия А 2017/2018, 13 тур 1 X 2
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22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан Фонбет 1.43 4.7 6.7
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 17 тур 1 X 2
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб СКА-ХабаровскСКА-Хабаровск 2:4 Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА Фонбет 8 3.9 1.48
14:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М 0:1 Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат Фонбет 2.65 2.95 2.95
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар -:- Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М Фонбет 2.33 3.65 3.15
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т -:- Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин Фонбет 3.07 2.9 2.6
Россия. ФНЛ 2017/2018, 24 тур 1 X 2
13:00 90’ Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей 2:1 Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 Фонбет 1.35 4.6 8.1
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Волгарь (Астрахань)Волгарь -:- Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов Фонбет 4.4 3.2 1.85
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб ХимкиХимки -:- Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь Фонбет 2.02 3.17 3.7
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Быстров: «Жирков на голову сильнее Рауша»

сегодня, 14:36
РоссияРоссия3 : 3ИспанияИспанияМатч завершен

Бывший хавбек сборной России Владимир Быстров, выступающий за «Тосно», признался, что игра национальной команды в товарищеском матче с Испанией произвела на него хорошее впечатление:

«Матч с Испанией стал первым понравившимся мне при нынешнем главном тренере.

По флангам играли Смольников и Жирков, которые проделали большой объем работы не только в обороне, но и в атаке. Плюс вперед поставили одного Федю Смолова.

Как отношусь к натурализации на примере Фернандеса и Рауша? А мне все равно. Просто Смольников сыграл очень хорошо, а Жирков на голову сильнее Рауша. Но кого ставить в состав, решать главному тренеру. На самом деле получается так, что с Испанией мы сыграли не в пять защитников. Мне вообще эта схема не по душе — не случайно же почти из двадцати матчей мы лишь один провели нормально, а остальные было не очень интересно смотреть. Да и количество игроков обороны особо не помогает. Вспомните матч с Аргентиной, который сборная провела с семью-восемью защитниками. И что? Из пятнадцати моментов классная команда по любому забьет один, два мяча. А вот атаковать становится сложнее: когда все футболисты много сил тратят на оборону, забивать становится гораздо сложнее. Так что с Испанией даже при счете 0:2 игра нашей команды оставляла приятное впечатление».

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Все комментарии
Kuprin ответил просто сашка
сегодня в 14:48
просто сашка:
а полуяхтов это кто?
Это лавочник из Анжи)
просто сашка ответил NAZAR 007
сегодня в 14:48
NAZAR 007:
1000 % прав Хавчик, хоть и скользкий он типсон ) У Рашу самоотдача и навесы хорошо поставлены. А то,что он не успевает отрабатывать в обороне, его фланг провисает от провалов и привозит голы, на это почему-то внимание пока не хотят обращать. И Жирков, и Щенников, и даже Полуяхтов лучше Рауша.
а полуяхтов это кто?
fcspartak
сегодня в 14:47
так и онопко сильнее берез с игнашем, его выпускать за цска?
Чикомас
сегодня в 14:46
Юра хорош, но Юре уже если не ошибаюсь 36. На первый тайм его смело можно ставить. Второй-ему уже тяжело играть...
NAZAR 007
сегодня в 14:41
1000 % прав Хавчик, хоть и скользкий он типсон )
У Рашу самоотдача и навесы хорошо поставлены.
А то,что он не успевает отрабатывать в обороне,
его фланг провисает от провалов и привозит голы,
на это почему-то внимание пока не хотят обращать.
И Жирков, и Щенников, и даже Полуяхтов лучше Рауша.
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