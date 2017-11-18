Нигматуллин: «Игра „Краснодара“ и „Спартака“ пройдёт с обилием голевых моментов»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин ждет атакующего футбола в исполнении «Краснодара» и «Спартака» в матче 17-го тура РФПЛ между командами:

«Во-первых, это отличная афиша. „Спартаку“ нужно догонять лидеров. „Краснодар“ выправляет ситуацию в чемпионате. Будет непростой матч на великолепнейшем стадионе. Думаю, в Краснодаре еще неплохая погода для футбола. Шансы на победу есть у обеих команд. Игра пройдет без фаворитов, но, уверен, с обилием голевых моментов. Кубанцы играют дома. В остальном „Спартак“, на мой взгляд, ничем не уступает.

Скажется ли на игре вызов многих игроков в сборные? Неоднозначная ситуация. Тренеры не любят, когда много игроков уезжает в сборные. Но „Спартак“ к этой ситуации привык. Все-таки футболисты у „красно-белых“ опытные, в составе сборных получили игровую практику, проявили себя. Думаю, проблем возникнуть не должно.

Что касается Зобнина, то он только присоединился к общей группе. Полноценный матч, конечно, не сыграет. Думаю, Каррера будет аккуратно вводить Романа в состав. Ведь футболисту для начала нужно набрать хорошую функциональную форму. Но, бесспорно, наличие Зобнина в составе – позитивный момент».

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