Андреев: «Смолов опередит Кокорина в бомбардирской гонке»

Бывший футболист СССР Сергей Андреев заявил, что нападающий «Краснодара» Федор Смолов обгонит форварда «Зенита» Александра Кокорина в бомбардирской гонке в чемпионате России.



«Может ли Смолов опередить Кокорина? Да он его уже почти опередил! В последних турах забил четыре „штуки“ и сравнялся с зенитовцем. В итоге Федор опередит Александра».



Ранее Сергей Андреев оценил превосходную форму Федора Смолова в этом сезоне.

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