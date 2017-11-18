Ганчаренко: «Нам бы хотелось, чтобы все сыграли в таких условиях, как мы в Хабаровске»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко прокомментировал ситуацию, когда «Локомотив» попросил перенести матч со «СКА-Хабаровском» из-за погодных условий.



«„Локомотив“ хочет перенести матч следующего тура? Это вопросы к „Локомотиву“ и РФПЛ. У каждого своя правда. Нам бы хотелось, чтобы все сыграли в таких условиях, как мы. Для СКА это домашняя игра, они хотят играть при своих болельщиках. „Локомотив“ тоже можно понять, они хотят сохранить своих футболистов и сыграть на нейтральном поле, чтобы было больше шансов».

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