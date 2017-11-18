Галиулин: «„Тосно“ готовится взять очки у „Зенита“»

Полузащитник «Тосно» Вагиз Галиулин отметил, что его команда не намерена сдаваться без боя «Зениту» в матче 17-го тура РФПЛ:

«Для „Тосно“ каждая игра похожа на дерби, потому что мы первый год играем в Премьер-Лиге. Сейчас готовимся взять очки у „Зенита“.

В матче первого круга поддержка наших болельщиков чувствовалась. Мы ощущали, что играем дома, к полю „Петровского“ привыкли. Тогда команда сыграла очень хорошо. Были хорошие моменты, но не могли забить, а „Зенит“ воспользовался своим шансом.

Есть желание, чтобы после матча все говорили о том, как хорошо сыграл „Тосно“. Мы все сделаем для этого».

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