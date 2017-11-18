Киммих: «Впечатляло, сколько всего Гвардиола знал о соперниках»

Защитник «Баварии» Йозуа Киммих признался, что ему очень нравилось работать под началом Хосепа Гвардиолы, который нынче тренирует «Манчестер Сити»:

«Это был невероятный опыт. Он очень внимателен к деталям, очень креативен и многого требует от своих игроков.

Очень впечатляло то, сколько всего он знал о наших соперниках, как он практиковал различные тактические схемы. Мои одноклубники всегда находились в тех местах, где он знал, что они будут находиться».

Судя по всему, Киммиху тоже удалось впечатлить Гвардиолу, ибо наставник хотел видеть футболиста в своей новой команде.

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