Трабукки: «Зимой Смолов вряд ли уйдёт из „Краснодара“»

Футбольный агент Марко Трабукки не верит в то, что нападающий «Краснодара» Федор Смолов может сменить клубную прописку уже этой зимой. Об этом итальянец заявил в эфире телеканала «Наш футбол»:

«Думаю, следующим летом Смолов может покинуть „Краснодар“ и уехать за границу или перейти в другой российский клуб. Но зимой он вряд ли уйдет. „Краснодар“ борется за место в Лиге чемпионов, без Смолова будет тяжело».

Напомним, накануне появилась информация о том, что в услугах Смолова заинтересован «Фенербахче».

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