Аллегри: «Возглавить сборную Италии? Точно нет»

Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри исключил себя из списка кандидатов на пост главного тренера сборной Италии:

«Точно нет. Это входит в мои планы, но не сейчас. У меня есть действующий контракт с „Ювентусом“. Я здесь счастлив. Мне нужно строить будущее клуба.

Мы можем снова вернуться к этой теме через несколько лет, если такая возможность представится».

Футбольный агент Джованни Бранчини заявил, что предложение Федерации футбола Италии возглавить национальную команду отклонил Карло Анчелотти.

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