«Байер» и «РБ Лейпциг» завершили матч результативной ничьей

В поединке 12-го тура Бундеслиги «Байер» и «РБ Лейпциг» сильнейшего не выявили.
Леверкузен, стадион «Бай-Арена»
«Байер» – «РБ Лейпциг» – 2:2 (1:1)
Голы: Бэйли 44, Фолланд 74 — Вернер 13 (пен), Форсберг 52 (пен).
«Байер»: Лено, Бендер, Та, Венделл, Мехмеди (Хенрикс 46), Хавертс, Арангис, Кор (Беллараби 86), Фолланд (Рецос 90+1), Бэйли, Брандт.
Главный тренер: Хайко Херрлих.
«РБ Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Конате, Хальстенберг, Бернардо, Кампль, Демме, Кейта (Огюстен 55), Вернер, Форсберг (Брума 83), Забитцер.
Главный тренер: Ральф Хазенхюттль.
Предупреждения: Мехмеди 12, Венделл 51, Бендер 61, Лено 61, Орбан 64, Огюстен 75, Кор 83.
Удаление: Хенрикс 52.
Судья: Харм Осмерс.
Отметим, что дортмундская «Боруссия» свой шанс догнать в турнирной таблице команду из Лейпцига упустила, проиграв «Штутгарту».
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