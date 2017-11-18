«Лестер» - «Манчестер Сити»: Агуэро остался в запасе

Стали известны стартовые составы на матч 12-го тура чемпионата Англии между «Лестером» и «Манчестер Сити». Нападающий «горожан» Серхио Агуэро остался в запасе. Несколько дней назад аргентинец потерял сознание, и, похоже, еще не готов выходить в стартовом составе.

«Лестер»: Шмейхель, Симпсон, Морган, Магуайр, Фукс, Ндиди, Иборра, Грей, Олбрайтон, Марез, Варди.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Компани, Стоунз, Делф, Фернандиньо, Сильва, Стерлинг, Де Брюйне, Сане, Жезус.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

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