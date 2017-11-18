«Бавария» разгромила «Аугсбург»

«Бавария» одержала победу над «Аугсбургом» в матче 12-го тура чемпионата Германии.
Мюнхен, стадион «Альянц-Арена»
«Бавария» - «Аугсбург» 3:0 (2:0)
Голы: Видаль 31, Левандовски 38, Левандовски 49.
«Бавария»: Ульрайх, Мартинес, Хуммельс, Зюле, Бернат (Алаба 74), Роббен (Толиссо 78), Киммих, Хамес, Видаль (Руди 80), Рафинья, Левандовски.
Главный тренер: Юпп Хайнкес.
«Аугсбург»: Хитц, Данзо, Макс, Опаре, Гауэлеу, Хедира, Байер, Каюби (Стафилидис 69), Хеллер (Шмид 60), Грегорич, Финнбогасон (Чжи Дон Вон 83).
Главный тренер: Мануэль Баум.
Предупреждения: Хедира 7, Опаре 16, Гауэлеу 30.
Судья: Маркус Шмидт.
Ранее дортмундская «Боруссия» проиграла в Штутгарте и продолжила свою серию без побед.
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
В общем арийцы снова победили)
В общем арийцы снова победили)