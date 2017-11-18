«Арсенал» дважды поразил ворота «Тоттенхэма» и одержал победу

В центральном матче 12-го тура АПЛ состоялось знаменитое дерби Северного Лондона. «Арсенал» одержал победу над «Тоттенхэмом».
Лондон, стадион «Эмирейтс»
«Арсенал» – «Тоттенхэм» – 2:0 (2:0)
Голы: Мустафи 36, А. Санчес 41
«Арсенал»: Чех, Косьельни, Мустафи, Монреаль, Бельерин, Джака, Рэмзи, Колашинац, А. Санчес, Озил (Айвоби 84), Ляказетт (Коклен 74).
Главный тренер: Арсен Венгер.
«Тоттенхэм»: Льорис, Вертонген, Дайер, Д. Санчес, Триппьер, Дембеле (Уинкс 62), Сиссоко, Дэвис, Эриксен, Алли (Сон 76), Кейн (Льоренте 76).
Главный тренер: Маурисио Почеттино.
Предупреждения: Джака 32, А. Санчес 38, Мустафи 48, Кейн 50, Монреаль 73.
Судья: Майк Дин.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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