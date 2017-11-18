«Арсенал» дважды поразил ворота «Тоттенхэма» и одержал победу

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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 12 тур 1 X 2
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал 2:0 Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм Фонбет 2.47 3.67 2.91
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити -:- Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити Фонбет 9.3 5.55 1.3
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон Фонбет 1.35 5 8.9
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси Фонбет 6.8 4.15 1.5
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл Фонбет 1.25 5.8 12
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 17 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити -:- Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун Фонбет 2 3.55 3.55
Германия. Бундеслига 2017/2018, 12 тур 1 X 2
17:30 22’ Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 0:0 Логотип футбольный клуб АугсбургАугсбург Фонбет 1.14 8.2 17
17:30 24’ Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер 0:1 Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг Фонбет 2.25 3.7 2.95
Испания. Примера 2017/2018, 12 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганес -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал Фонбет 3.2 3.4 2.2
Италия. Серия А 2017/2018, 13 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио Фонбет 2.14 3.45 3.3
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан Фонбет 1.43 4.7 6.7
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 17 тур 1 X 2
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб СКА-ХабаровскСКА-Хабаровск 2:4 Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА Фонбет 8 3.9 1.48
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М 1:1 Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат Фонбет 2.65 2.95 2.95
16:30 Идет второй тайм, 64’ Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 0:2 Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М Фонбет 2.33 3.65 3.15
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т -:- Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин Фонбет 3.07 2.9 2.6
Россия. ФНЛ 2017/2018, 24 тур 1 X 2
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей 2:1 Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 Фонбет 1.35 4.6 8.1
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Волгарь (Астрахань)Волгарь 0:1 Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов Фонбет 4.4 3.2 1.85
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб ХимкиХимки -:- Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь Фонбет 2.02 3.17 3.7
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кубань (Краснодар)Кубань -:- Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень Фонбет 2.3 2.9 3.3
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«Арсенал» дважды поразил ворота «Тоттенхэма» и одержал победу

сегодня, 17:22
АрсеналАрсенал2 : 0ТоттенхэмТоттенхэмМатч завершен

В центральном матче 12-го тура АПЛ состоялось знаменитое дерби Северного Лондона. «Арсенал» одержал победу над «Тоттенхэмом».

Лондон, стадион «Эмирейтс»

«Арсенал» – «Тоттенхэм» – 2:0 (2:0)
Голы: Мустафи 36, А. Санчес 41

«Арсенал»: Чех, Косьельни, Мустафи, Монреаль, Бельерин, Джака, Рэмзи, Колашинац, А. Санчес, Озил (Айвоби 84), Ляказетт (Коклен 74).
Главный тренер: Арсен Венгер.

«Тоттенхэм»: Льорис, Вертонген, Дайер, Д. Санчес, Триппьер, Дембеле (Уинкс 62), Сиссоко, Дэвис, Эриксен, Алли (Сон 76), Кейн (Льоренте 76).
Главный тренер: Маурисио Почеттино.

Предупреждения: Джака 32, А. Санчес 38, Мустафи 48, Кейн 50, Монреаль 73.

Судья: Майк Дин.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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Все комментарии
Великий Князь
сегодня в 17:54
Видимо Почетино уйдёт в МЮ, когда оттуда переводчика попрут.
заDOOMчивый
сегодня в 17:54
то ли Канониры были великолепные,то ли Шпоры где то витали,но игра была полностью под контролем Красно-белых.Вторую игру подряд,лондонцы играют восхитительно и если бы не грубейшие судейские ошибки в Манчестере, в пользу хозяев, то неизвестно как бы матч там закончился.
Вроде бы Венгер вразумил ребят и игра пока что стабилизировалась и Арсенал снова в Топе.
YRunner
сегодня в 17:52
Победа победой конечно но надо МЕШКИ догонять. Причем ВСЕМ ЛОНДОНОМ.
Удачи всем лондонцам в следующих играх.
Raamtvall
сегодня в 17:50
Арс сыграл в этом матче в пользу МЮ, молодцы.
starche
сегодня в 17:49
Спасибо ребята, порадовали!
YRunner ответил ст_прапорщик
сегодня в 17:48
ст_прапорщик:
сейчас ливерные будут показывать место мешкам из Саутгемптона, если мощщИ хватит)))
Ахахахах!!!
哲学家 Керосинщик
сегодня в 17:47
https://www.soccer0010.com/users/cules2013 вот этот юзер перестал глорить за Арсенал после разгрома от Ливерпуля. У Санчо Панса появился конкурент. Только каталонцу еще надо википедию писать.
ст_прапорщик ответил YRunner
сегодня в 17:47
YRunner:
Каким мешкам мы с Тоттеном играли.
сейчас ливерные будут показывать место мешкам из Саутгемптона, если мощщИ хватит)))
Заратустра
сегодня в 17:46
    G_r_e_g_o_r
    сегодня в 17:45
    Вот и кончилось веселье шпор. Все как всегда. После НГ и с ЛЧ попрощаються
    ст_прапорщик ответил Martini1987
    сегодня в 17:43
    Martini1987:
    молодцы, первый клуб Лондона показал мешкам кто они есть...
    у тебя, Мартини, совсем с головой плохо? С каких это ты ТТХ в мешки записал, ахахаха!!!!
    YRunner ответил Martini1987
    сегодня в 17:42
    Martini1987:
    молодцы, первый клуб Лондона показал мешкам кто они есть...
    Каким мешкам мы с Тоттеном играли.
    666roza777 ответил 4ever Ars
    сегодня в 17:41
    4ever Ars:
    Уилшер там бы кого-нибудь сломал, подрался и удалился)) Он слишком горячий, особенно по отношению к шпорам) Да и Венгер объяснял, что Джек для АПЛ не готов еще.
    Ну блин. Тогда ему не в футбол играть надо, а микс файт идти. Арсен то еще не совсем тронулся. Зачем он тогда вернул игрока из аренды, если тот постоянно на банке сидит? По сравнению с Рэмзи Уилшер куда вариативнее.
    YRunner ответил 666roza777
    сегодня в 17:41
    666roza777:
    Как давно я не испытывал таких приятных чувств от игры Арсенала. С Ляказетом, определенно, атака стала более мобильной. Но боги, ответьте, почему Уилшер постоянно на банке сидит? В таком матче, с его участием, он бы столько моментов организовал! Эх, старик Арсен. Губишь моего Уилшера...
    + за Уилшира
    phantom46
    сегодня в 17:41
    Это была образцово-показательная игра Арсенала. Жаль что у них такие игры бывают 1 из 10...
    Triem
    сегодня в 17:40
    Блин не верю. Впервые за долгое время Венгерский говорил правду перед матчем!
    Martini1987
    сегодня в 17:40
    молодцы, первый клуб Лондона показал мешкам кто они есть...
    Капитан Смoллетт
    сегодня в 17:39
    походу это поколение тоттенхема так ничего и не выиграет...
    Neall
    сегодня в 17:37
    ВСЕХ С ПОБЕДОЙ НА КЛАССЕ))))
    COYG!!!
    Так Себе Аналитик
    сегодня в 17:36
    Увы, я не смог посмотреть... И сейчас так жалею... Но зато рад за команду и за всех гуннеров)) Вперед, канониры)
    ст_прапорщик ответил Artuom
    сегодня в 17:36
    Artuom:
    Кейн и Алли не сыграли на своём максимуме - видно не успели форму набрать. Почетт рискнул и выпустил их... ну видишь не получилось как задумывалось. И защита провалилась. Ну кроме Санчеса - красавчик, ТТХ будущего заща-топчика купили! Ну а Арс давил... сам видел что даже Озил в кой-то веки старался!!!)
    Поч слишком долго мариновал Сона на банке, корейцу нужно три раза приложиться, что-бы раз забить, а времени в обрез
    Mr_Tim
    сегодня в 17:36
    Перерыв в АПЛ не пошел на пользу, оказались не готовы Шпоры к матчу.. не они одни теряют очки в туре, еще будут потери
    ozdo ответил mphuZ
    сегодня в 17:34
    mphuZ:
    Косьелни и Мустафи были лучшими в этом матче! Да и вообще вся защита!
    редко такое увидишь
    alexov222 ответил aNOOBis
    сегодня в 17:32
    aNOOBis:
    Ну, да Санчес нырял тащемта, и оффсайд у Ляказетта скорее был, чуть за прошлую игру судейки долг вернули
    так я не плачу,по-любому арсенал вел игру сегодня
    4ever Ars ответил 666roza777
    сегодня в 17:31
    666roza777:
    Как давно я не испытывал таких приятных чувств от игры Арсенала. С Ляказетом, определенно, атака стала более мобильной. Но боги, ответьте, почему Уилшер постоянно на банке сидит? В таком матче, с его участием, он бы столько моментов организовал! Эх, старик Арсен. Губишь моего Уилшера...
    Уилшер там бы кого-нибудь сломал, подрался и удалился)) Он слишком горячий, особенно по отношению к шпорам) Да и Венгер объяснял, что Джек для АПЛ не готов еще.
    ст_прапорщик ответил arsenal_2015
    сегодня в 17:31
    arsenal_2015:
    АРСЕН ВЕНГЕР: МЫ ГОРЕЦ ГОРЕЦ ГОРЕЦ
    эльзасский горец?
    Emilan__
    сегодня в 17:31
    ТТХ не суждено стать победителями апл еще лет на 50
    aNOOBis ответил alexov222
    сегодня в 17:31
    alexov222:
    по игре матч на ничейку,но вулвичам два раза улыбнулась удача и свисток. не могу сказать,что арсенал как-то понравился,но могу сказать точно-ТТХ не понравился совсем
    Ну, да Санчес нырял тащемта, и оффсайд у Ляказетта скорее был, чуть за прошлую игру судейки долг вернули
    Teddy Sheringham
    сегодня в 17:30
    о как))) Контракт Венгера продлен еще на 2 года))))
    Emilan__
    сегодня в 17:30
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