Вермален может появиться в матче Ла Лиги после 623 дней простоя

Защитник «Барселоны» Томас Вермален имеет хороший шанс выйти на поле в ближайшем матче Примеры с «Валенсией».

В предыдущей игре лишнюю желтую карточку получил центрбек Жерар Пике, а Хавьер Маскерано травмирован. Скорее всего, на поле выйдет Вермален, который последний раз играл в матче Примеры 623 дня назад - 12 марта 2016 года в поединке с «Хетафе».

При этом «Барселона» обжаловала «горчичник» Пике, надеясь, что наказание удастся отменить.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте