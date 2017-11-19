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Германия. Бундеслига 2017/2018, 12 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 2:0 Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург Фонбет 1.63 3.75 5.7
Италия. Серия А 2017/2018, 13 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)Сампдория 3:2 Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус Фонбет 5.95 4.15 1.53
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта Фонбет 1.73 3.65 4.75
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 17 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб УфаУфа 2:0 Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи 0:1 Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М Фонбет 4.35 3.35 1.9
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов 0:0 Логотип футбольный клуб Амкар (Пермь)Амкар Фонбет 1.8 3.05 5.8
19:00 Идет первый тайм, 35’ Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит 1:0 Логотип футбольный клуб ТосноТосно Фонбет 1.31 5.3 14
Россия. ФНЛ 2017/2018, 24 тур 1 X 2
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов 3:1 Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2 Фонбет 1.5 3.9 6.3
Франция. Лига 1 2017/2018, 13 тур 1 X 2
19:00 32’ Логотип футбольный клуб ЛионЛион 0:0 Логотип футбольный клуб МонпельеМонпелье Фонбет 1.45 4.5 7
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БордоБордо -:- Логотип футбольный клуб МарсельМарсель Фонбет 2.3 3.35 3.1
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«Шальке» оказался сильнее «Гамбурга»

сегодня, 19:24
Шальке-04Шальке-042 : 0ГамбургГамбургМатч завершен

«Шальке» в 12-м туре Бундеслиги переиграл «Гамбург».

Гельзенкирхен, стадион «Фелтинс-Арена».

«Шальке» - «Гамбург» - 2:0 (1:0)
Голы: Ди Санто 17 (пен), Бургшталлер 78.

«Шальке-04»: Ферманн, Керер, Налдо, Очипка, Маккенни, Калиджури, Майер (Настасич 90+2), Стамбули, Коноплянка (Шопф 87), Бургшталлер, Ди Санто (Эмболо 46).
Главный тренер: Доменико Тедеско.

«Гамбург»: Матения, Пападопулос, Сакаи (Вуд 69), Дуглас Сантос, Маврай, Хунт, Юнг, Костич (Хан 83), Ито (Вальдшмидт 35), Дикмайер, Арп.
Главный тренер: Маркус Гиздол.

Предупреждения: Ито 28, Налдо 53, Эмболо 55, Майер 73, Юнг 73, Пападопулос 73.

Судья: Роберт Хартманн.

В предыдущем туре «кобальтовые» обыграли «Фрайбург» (1:0).

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