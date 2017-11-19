«Шальке» оказался сильнее «Гамбурга»

«Шальке» в 12-м туре Бундеслиги переиграл «Гамбург».
Гельзенкирхен, стадион «Фелтинс-Арена».
«Шальке» - «Гамбург» - 2:0 (1:0)
Голы: Ди Санто 17 (пен), Бургшталлер 78.
«Шальке-04»: Ферманн, Керер, Налдо, Очипка, Маккенни, Калиджури, Майер (Настасич 90+2), Стамбули, Коноплянка (Шопф 87), Бургшталлер, Ди Санто (Эмболо 46).
Главный тренер: Доменико Тедеско.
«Гамбург»: Матения, Пападопулос, Сакаи (Вуд 69), Дуглас Сантос, Маврай, Хунт, Юнг, Костич (Хан 83), Ито (Вальдшмидт 35), Дикмайер, Арп.
Главный тренер: Маркус Гиздол.
Предупреждения: Ито 28, Налдо 53, Эмболо 55, Майер 73, Юнг 73, Пападопулос 73.
Судья: Роберт Хартманн.
В предыдущем туре «кобальтовые» обыграли «Фрайбург» (1:0).
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