«Барселона» обжалует «горчичники» Пике и Суареса

«Барселона» постарается обжаловать желтые карточки защитнику Жерару Пике и нападающему Луису Суаресу, которые они получили в последнем матче против «Леганеса» (3:0).

Пике получил «горчичник» на 29-й минуте игры за то, что придержал оппонента, который владел мячом. Суарес увидел перед собой желтый свет, когда помешал вратарю «Леганеса» зафиксировать мяч.

Каталонцы обжалуют желтые карточки, поскольку не хотят терять ключевых игроков перед важнейшим матчем с «Валенсией», которая расположилась следом за «блаугранас» в таблице.

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