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22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта Фонбет 1.7 3.7 4.9
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11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб УфаУфа 2:0 Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи 0:1 Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М Фонбет 4.35 3.35 1.9
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов 0:0 Логотип футбольный клуб Амкар (Пермь)Амкар Фонбет 1.8 3.05 5.8
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19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛионЛион 0:0 Логотип футбольный клуб МонпельеМонпелье Фонбет 1.45 4.5 7
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«Барселона» обжалует «горчичники» Пике и Суареса

сегодня, 19:59

«Барселона» постарается обжаловать желтые карточки защитнику Жерару Пике и нападающему Луису Суаресу, которые они получили в последнем матче против «Леганеса» (3:0).

Пике получил «горчичник» на 29-й минуте игры за то, что придержал оппонента, который владел мячом. Суарес увидел перед собой желтый свет, когда помешал вратарю «Леганеса» зафиксировать мяч.

Каталонцы обжалуют желтые карточки, поскольку не хотят терять ключевых игроков перед важнейшим матчем с «Валенсией», которая расположилась следом за «блаугранас» в таблице.

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Все комментарии
eaguar
сегодня в 20:22
как говорил один товарищ : попытка не пытка
Cules2013
сегодня в 20:17
Пике пожалуй, что сам виноват, а вот Суарез ничего особо не делал, там вратарю нужно было жёлтую давать.
No problem
сегодня в 20:15
Тебас,надень наушники..
щя придут дети каталонии.
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