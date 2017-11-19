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Германия. Бундеслига 2017/2018, 12 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 2:0 Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург Фонбет 1.63 3.75 5.7
Италия. Серия А 2017/2018, 13 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)Сампдория 3:2 Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус Фонбет 5.95 4.15 1.53
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта Фонбет 1.73 3.65 4.75
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 17 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб УфаУфа 2:0 Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи 0:1 Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М Фонбет 4.35 3.35 1.9
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов 0:0 Логотип футбольный клуб Амкар (Пермь)Амкар Фонбет 1.8 3.05 5.8
19:00 Идет первый тайм, 37’ Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит 1:0 Логотип футбольный клуб ТосноТосно Фонбет 1.31 5.3 14
Россия. ФНЛ 2017/2018, 24 тур 1 X 2
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов 3:1 Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2 Фонбет 1.5 3.9 6.3
Франция. Лига 1 2017/2018, 13 тур 1 X 2
19:00 35’ Логотип футбольный клуб ЛионЛион 0:0 Логотип футбольный клуб МонпельеМонпелье Фонбет 1.45 4.5 7
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БордоБордо -:- Логотип футбольный клуб МарсельМарсель Фонбет 2.3 3.35 3.1
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«Ювентус» уступил «Сампдории»

сегодня, 18:56
СампдорияСампдория3 : 2ЮвентусЮвентусМатч завершен

«Ювентус» на выезде уступил «Сампдории» в матче 13-го тура чемпионата Италии.

Генуя, стадион «Луиджи Феррарис»

«Сампдория» - «Ювентус» 3:2 (0:0)
Голы: Сапата 52, Торрейра 71, Феррари 79 - Игуаин 90+1 (пенальти)Дибала 90+4.

«Сампдория»: Вивиано, Сильвестре, Стринич, Бережински, Феррари, Баррето (Верре 74), Торрейра, Рамирес, Прат (Линетти 28), Сапата, Квальярелла (Капрари 84).
Главный тренер: Марко Джампаоло.

«Ювентус»: Щесны, Кьеллини, Ругани, Лихтштайнер, Куадрадо (Дуглас Коста 72), Асамоа, Хедира, Пьянич (Матюиди 80), Бернардески (Дибала 62), Манджукич, Игуаин.
Главный тренер: Массимилиано Аллегри.

Предупреждения: Бернардески 14, Квальярелла 54, Ругани 59, Хедира 63, Феррари 63, Линетти 75.

Судья: Марко Гуида.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов встречи в составе каждой из команд.

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Все комментарии
Исламоголовый ответил БАБАнк
сегодня в 19:40
БАБАнк:
Ура братья. Такая радость у меня была только когда мой друг засунул мне в попу коран!
иншаллаh сестра! это великое удовольствие
Позор итальянского футбола
сегодня в 19:39
даже судья не затащил
Альфи ответил juvenale
сегодня в 19:39
juvenale:
сколько нечисти повылазило при редком сливе Ювентуса)))))да праздника мало,особенно у мазохистов, болеющих за кабинетных черно-синих картонников)))ну ничего, в конце сезона снова будут рассуждать,как там посмотреть какой-нибудь кириал шмона в ле
Ну вы вчера тоже не отсиживались в засаде после матча Ромы и в выражениях не стеснялись....
кстати а где клыкастый зеброид? вчера обещал нам Адъ и пакистан ....
БАБАнк
сегодня в 19:38
Ура братья. Такая радость у меня была только когда мой друг засунул мне в попу коран!
Позор итальянского футбола
сегодня в 19:38
отскок не получился.
Zen-Aku
сегодня в 19:37
юве заслужено взял на **** отрадно!)) Героические попытки судьи в концовке матча спасти ОЧКО туринскому кабинету увенчались полным провалом)))))))))))))
Raamtvall
сегодня в 19:36
    No problem ответил MусорщиK
    сегодня в 19:35
    MусорщиK:
    Униженные Князем выстроились в очередь чтобы поклониться господину. Рабская психология.
    По кругу их пускать,
    воды с ведрами не жалко.
    Farnese ответил Zen-Aku
    сегодня в 19:35
    Смотри не порвись от радости, зашивать придется.
    Juve14
    сегодня в 19:35
    Вот что значит великий клуб который редко проигрывает! Как проиграет столько радости и праздника у хейтеров))) оно и понятно, бог знает сколько им еще ждать поражения Юве! Ничего еще не кончено господа! Поиграем еще
    Исламоголовый
    сегодня в 19:33
      MусорщиK ответил No problem
      сегодня в 19:30
      No problem:
      Ого,сколько лягушинной балды выплыло), Костю ждут детишки,блатуют когда блатные спят. Вылезли в удобное время призраки,а ведь не на долго,скоро матушка тень под шконкой их ждет. Forza Turin.
      Униженные Князем выстроились в очередь чтобы поклониться господину. Рабская психология.
      multazar
      сегодня в 19:29
      неплохо так juvenalo размазало от бомбежки на правду.
      эхехехе. продолжайте парни, глоры кабинета должны знать истинную сущность их команды.
      Martini1987
      сегодня в 19:26
      тихо в лесу, только не спят князья, ибо князьям влупили по щам, вот и не спят князья))
      juchok ответил juvenale
      сегодня в 19:26
      juvenale:
      ты не бойся,а лучше за монтелой и бонуччи следи,или скоро в зоне серии б окажитесь
      ты же продолжал болеть за команду в серии Б? не умер?
      lawr19730
      сегодня в 19:25
      Чё то не фонтан(( А впереди Барса, Рома, Наполи и 77.
      No problem
      сегодня в 19:24
      Ого,сколько лягушинной балды выплыло),
      Костю ждут детишки,блатуют когда блатные спят.
      Вылезли в удобное время призраки,а ведь не на долго,скоро матушка тень под шконкой их ждет.
      Forza Turin.
      Martini1987 ответил Zen-Aku
      сегодня в 19:22
      Zen-Aku:
      А где княжинья неужто спряталась где не будь в окопе? Ах-ах....
        oligarx vasia
        сегодня в 19:21
          Martini1987
          сегодня в 19:20
            juvenale ответил juchok
            сегодня в 19:18
            juchok:
            опасный парень! вах,баюс,баюс!
            ты не бойся,а лучше за монтелой и бонуччи следи,или скоро в зоне серии б окажитесь
            juvenale
            сегодня в 19:18
            сколько нечисти повылазило при редком сливе Ювентуса)))))да праздника мало,особенно у мазохистов, болеющих за кабинетных черно-синих картонников)))ну ничего, в конце сезона снова будут рассуждать,как там посмотреть какой-нибудь кириал шмона в ле
            Sadjon
            сегодня в 19:16
            Респект Сампе, сделали гоббов....
            juchok ответил juvenale
            сегодня в 19:16
            juvenale:
            да для тебя бы и кулака хватило вполне))
            опасный парень! вах,баюс,баюс!
            Zen-Aku ответил Чемпионский клык 2
            сегодня в 19:16
            Чемпионский клык 2:
            Не сомневаюсь, что картонка, мусоряны и шакалы прихватят на клык у чемпиона, но пока играем просто позорно!
              juvenale ответил juchok
              сегодня в 19:15
              juchok:
              как же у тя горит! с тобой рядом опасно футбол смотреть, еще нож достанешь!)!)!)
              да для тебя бы и кулака хватило вполне))
              juchok ответил juvenale
              сегодня в 19:15
              juvenale:
              вот только Юве за последние три года по сумме двух матчей проходил и барсу и реал,так что спрячься ***
              как же у тя горит! с тобой рядом опасно футбол смотреть, еще нож достанешь!)!)!)
              juvenale ответил multazar
              сегодня в 19:14
              multazar:
              сампа на классе. зебры только с ручными судьями и в отсутствии конкуренции что-то могут. в европе барса и реал (которые сами по себе являются весьма переоценными командами) показывают их настоящий уровень.
                juvenale ответил multazar
                сегодня в 19:12
                multazar:
                сампа на классе. зебры только с ручными судьями и в отсутствии конкуренции что-то могут. в европе барса и реал (которые сами по себе являются весьма переоценными командами) показывают их настоящий уровень.
                вот только Юве за последние три года по сумме двух матчей проходил и барсу и реал,так что спрячься ***
                05 dag ответил juchok
                сегодня в 19:12
                juchok:
                очень хочу верить в честный спорт, но в целом ты прав, иногда доги видно невооруженным глазом
                Так и я про то же не может профессиональная команда уровня Ювентуса просто встать, не устать ,не перестать успевать за перемещениями игроков соперника , а тупо наблюдать , как тебе пешком забивают второй гол . Что там показывал Хедира в моменте с 3 голом??))) он на мяче первый ....
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