«Ювентус» уступил «Сампдории»

«Ювентус» на выезде уступил «Сампдории» в матче 13-го тура чемпионата Италии.
Генуя, стадион «Луиджи Феррарис»
«Сампдория» - «Ювентус» 3:2 (0:0)
Голы: Сапата 52, Торрейра 71, Феррари 79 - Игуаин 90+1 (пенальти), Дибала 90+4.
«Сампдория»: Вивиано, Сильвестре, Стринич, Бережински, Феррари, Баррето (Верре 74), Торрейра, Рамирес, Прат (Линетти 28), Сапата, Квальярелла (Капрари 84).
Главный тренер: Марко Джампаоло.
«Ювентус»: Щесны, Кьеллини, Ругани, Лихтштайнер, Куадрадо (Дуглас Коста 72), Асамоа, Хедира, Пьянич (Матюиди 80), Бернардески (Дибала 62), Манджукич, Игуаин.
Главный тренер: Массимилиано Аллегри.
Предупреждения: Бернардески 14, Квальярелла 54, Ругани 59, Хедира 63, Феррари 63, Линетти 75.
Судья: Марко Гуида.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов встречи в составе каждой из команд.
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