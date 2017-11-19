«Интер» - «Аталанта»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы команд на матч 13-го тура Серии А «Интер» - «Аталанта».
«Интер»: Ханданович, Д'Амброзио, Шкриньяр, Миранда, Сантон, Весино, Гальярдини, Кандрева, Перишич, Борха Валеро, Икарди.
«Аталанта»: Бериша, Толой, Паломино, Масиелло, Хатебор, Де Рон, Кристанте, Кастань, Иличич, Куртич, Гомес.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.
В случае победы «Интер» обойдет «Ювентус», который сегодня проиграл «Сампдории» (2:3).
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