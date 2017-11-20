«Марсель» вырвал ничью у «Бордо»

В матче 13-го тура Лиги 1 «Бордо» и «Марсель» обменялись голами.
Бордо, «Стад Бордо-Атлантик».
«Бордо» - «Марсель» - 1:1 (1:0)
Гол: Де Превилье 3 — Сансон 90+4.
«Бордо»: Костиль, Левчук (Вердон 80), Пелленар, Сабали, Отавио, Санкаре, Тулалан, Малком, Лерагер, Камано (Жонатан Кафу 89), Де Превилье (Менди 76).
Главный тренер: Жоспен Гурвеннек.
«Марсель»: Манданда, Роланду, Амави, Сакаи (Сарр 80), Рами, Пайет (Лопес 46), Сансон, Товен, Замбо-Ангисса (Жермен 73), Окампос, Митроглу.
Главный тренер: Руди Гарсия.
Предупреждения: Де Превилье 22, Товен 45, Лопес 54, Левчук 65, Камано 67, Лерагер 73.
Судья: Бенуа Мийо.
В другом матче тура ПСЖ разгромил «Нант» (4:1).
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