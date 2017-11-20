Киевское «Динамо» обратится в Лозанну из-за несостоявшегося матча с «Мариуполем»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис сообщил, что клуб обратится в Лозанну касательно несостоявшегося матча с «Мариуполем», по итогам которого киевлянам присудили техническое поражение.

Напомним, «Динамо» не прибыло на матч 7-го тура УПЛ в Мариуполь в августе, мотивируя свое решение отсутствием у клуба официальных гарантий безопасности от принимающей стороны и организаторов поединка. При этом все остальные клубы УПЛ играли в прифронтовом городе, не требуя никаких гарантий.

«Мы будем действовать в правовом поле. Больше ничего не буду говорить. Обязательно обратимся в Лозанну. Мои комментарии уже ни к чему, поэтому я не буду ничего комментировать. Независимый суд должен все расставить на свои места», — сказал Суркис в эфире передачи ПроФутбол.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте