Киевское «Динамо» обратится в Лозанну из-за несостоявшегося матча с «Мариуполем»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис сообщил, что клуб обратится в Лозанну касательно несостоявшегося матча с «Мариуполем», по итогам которого киевлянам присудили техническое поражение.
Напомним, «Динамо» не прибыло на матч 7-го тура УПЛ в Мариуполь в августе, мотивируя свое решение отсутствием у клуба официальных гарантий безопасности от принимающей стороны и организаторов поединка. При этом все остальные клубы УПЛ играли в прифронтовом городе, не требуя никаких гарантий.
«Мы будем действовать в правовом поле. Больше ничего не буду говорить. Обязательно обратимся в Лозанну. Мои комментарии уже ни к чему, поэтому я не буду ничего комментировать. Независимый суд должен все расставить на свои места», — сказал Суркис в эфире передачи ПроФутбол.
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Видишь ли Ярист усё ряшить
Играть надо братцы по коженному мячу, а не скулить Не красиво как -то.получается
Видишь ли Ярист усё ряшить
Играть надо братцы по коженному мячу, а не скулить Не красиво как -то.получается